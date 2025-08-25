Google में जॉब का नया नियम, AI चीटिंग रोकने के लिए होंगे ऑन-साइट इंटरव्यू

Google CEO Sundar Pichai | Instagram

टेक्नोलॉजी की दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (Artificial intelligence) तेजी से हर क्षेत्र को प्रभावित कर रहा है. लेकिन अब इसका असर भर्ती प्रक्रिया पर भी साफ दिखाई दे रहा है. गूगल (Google) के सीईओ सुंदर पिचाई (Sundar Pichai) ने माना है कि ऑनलाइन वर्चुअल इंटरव्यू (Virtual Interview) के दौरान एआई-आधारित चीटिंग बढ़ गई है, जिससे उम्मीदवारों की वास्तविक क्षमता का आकलन करना मुश्किल हो रहा है.

फरवरी 2025 में गूगल की एक इंटरनल टाउनहॉल मीटिंग के दौरान कर्मचारियों ने सीधे सवाल उठाए, "क्या हम फिर से ऑन-साइट इंटरव्यू शुरू कर सकते हैं?" कर्मचारियों का कहना था कि उम्मीदवारों को नियंत्रित वातावरण में परखना ज्यादा विश्वसनीय होगा.

गूगल का नया कदम

गूगल ने इस मांग पर पॉजिटिव प्रतिक्रिया दी है. सुंदर पिचाई ने कहा कि कंपनी हाइब्रिड मॉडल अपनाएगी, जिसमें कुछ इंटरव्यू ऑनलाइन होंगे और कुछ आमने-सामने. पिचाई का मानना है कि इससे उम्मीदवार गूगल के वर्क कल्चर को भी बेहतर समझ पाएंगे और कंपनी को असली टैलेंट की पहचान करने में मदद मिलेगी.

क्यों जरूरी है यह बदलाव?

गूगल के वाइस प्रेसिडेंट ऑफ रिक्रूटिंग, ब्रायन ओंग (Brian Ong) ने बताया कि वर्चुअल इंटरव्यू भले ही तेज होते हैं, लेकिन इनमें चीटिंग रोकना मुश्किल हो गया है. एआई टूल्स अब इतने उन्नत हो गए हैं कि उम्मीदवार उनके सहारे बिना वास्तविक स्किल दिखाए इंटरव्यू क्लियर कर सकते हैं. यह समस्या सिर्फ गूगल की नहीं है, बल्कि सभी बड़ी टेक कंपनियां इससे जूझ रही हैं.

गूगल का यह फैसला सिर्फ एक कंपनी की नीति नहीं, बल्कि पूरे उद्योग जगत के लिए संकेत है. AI जितना अवसर ला रहा है, उतनी ही चुनौतियां भी पेश कर रहा है.