Gmail इस्तेमाल करने वाले 2.5 अरब यूजर्स सावधान! आपका डेटा खतरे में, गूगल ने जारी की चेतावनी

(Photo : X)

Gmail Data Breach: अगर आप जीमेल इस्तेमाल करते हैं, तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है. गूगल ने अपने 2.5 अरब यानी 250 करोड़ यूजर्स के लिए एक चेतावनी जारी की है. यह चेतावनी एक बड़े डेटा ब्रीच यानी डेटा लीक होने की घटना के बाद आई है, जिसके कारण अब यूजर्स पर एक नए तरह के ऑनलाइन हमले का खतरा बढ़ गया है.

आखिर हुआ क्या है?

इसी साल जून में एक बहुत बड़ी डेटा लीक की घटना हुई थी. गूगल ने 5 अगस्त को इस बात को माना और 8 अगस्त से प्रभावित यूजर्स को सूचना देना शुरू किया. इस घटना में, 'शाइनीहंटर्स' (ShinyHunters) नाम के एक हैकर ग्रुप ने लगभग 2.5 अरब लोगों का डेटा चुरा लिया.

हालांकि, गूगल ने यह साफ किया है कि इस लीक में किसी के भी पासवर्ड चोरी नहीं हुए हैं. हैकर्स के हाथ जो जानकारी लगी है, उसमें लोगों के कॉन्टैक्ट डीटेल्स, कंपनी का नाम और ईमेल एड्रेस जैसी सामान्य जानकारी शामिल है.

तो फिर असली खतरा क्या है?

भले ही आपका पासवर्ड सुरक्षित है, लेकिन अब असली खतरा 'फिशिंग अटैक' (Phishing Attacks) का है. फिशिंग का मतलब होता है ऑनलाइन धोखा देना. हैकर्स आपकी चोरी हुई जानकारी का इस्तेमाल करके आप पर हमला कर सकते हैं.

गूगल के मुताबिक, धोखेबाज लोग खुद को गूगल का कर्मचारी बताकर आपको कॉल या मैसेज कर सकते हैं. वे आपसे आपका पासवर्ड रीसेट करने या फोन पर आया कोई लॉगइन कोड (OTP) बताने के लिए कह सकते हैं. उनका मकसद आपकी इस जानकारी का इस्तेमाल करके आपके अकाउंट पर पूरा कंट्रोल पाना होता है.

लोगों के साथ होने लगी हैं घटनाएं

कई यूजर्स ने अपने साथ हो रही ऐसी कोशिशों के बारे में बताना भी शुरू कर दिया है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रेडिट पर एक यूजर ने लिखा: "मुझे इस हफ्ते दूसरी बार 'मेल डिलीवरी सबसिस्टम' से एक अजीब ईमेल मिला है. इसमें लिखा होता है कि मेरा भेजा हुआ ईमेल फेल हो गया है, जबकि मैंने कोई ईमेल भेजा ही नहीं. मैंने पहली बार के बाद ही अपना पासवर्ड बदल लिया था और किसी लिंक पर क्लिक नहीं किया. क्या यह कोई फिशिंग है?"

यह फिशिंग का एक क्लासिक उदाहरण है, जहां आपको डराकर या कोई लालच देकर एक नकली लिंक पर क्लिक करने के लिए उकसाया जाता है.

आपको क्या करना चाहिए?

गूगल ने सभी यूजर्स को साफ तौर पर चेतावनी दी है कि वे ऐसे किसी भी अनजान कॉल या मैसेज पर भरोसा न करें जो खुद को गूगल की तरफ से होने का दावा करता हो.

सतर्क रहें: किसी भी अनजान ईमेल, मैसेज या कॉल से सावधान रहें. लिंक पर क्लिक न करें: अगर कोई ईमेल या मैसेज संदिग्ध लगे, तो उसमें दिए गए किसी भी लिंक पर क्लिक न करें. जानकारी शेयर न करें: गूगल या कोई भी कंपनी कभी भी फोन पर आपसे आपका पासवर्ड या लॉगइन कोड नहीं पूछती. यह जानकारी किसी को न दें. पासवर्ड बदलें: हालांकि पासवर्ड लीक नहीं हुए हैं, फिर भी अपनी सुरक्षा के लिए आप अपना जीमेल पासवर्ड बदल सकते हैं.

याद रखें, आपकी थोड़ी सी सावधानी आपको एक बड़े ऑनलाइन फ्रॉड से बचा सकती है.