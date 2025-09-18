TechD Cybersecurity IPO: अलॉटमेंट आज होगा फाइनल, ऐसे चेक करें स्टेटस, जानें GMP का हाल

TechD Cybersecurity IPO Allotment Status Check

TechD Cybersecurity IPO allotment: टेकडी साइबरसिक्योरिटी (TechD Cybersecurity) का आईपीओ आज अपने शेयर अलॉटमेंट को फाइनल कर रहा है. स्टार निवेशक विजय केडिया के समर्थन वाला यह आईपीओ निवेशकों के बीच खूब चर्चा में रहा और इसे कुल 718 गुना सब्सक्राइब किया गया है. इतनी भारी मांग के चलते इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) भी 101% तक पहुंच गया है. ऐसे में निवेशकों को इस आईपीओ के अलॉटमेंट के परिणाम का बेसब्री से इंतजार है.

आईपीओ अलॉटमेंट कैसे चेक करें?

रजिस्टार की वेबसाइट (पूर्वा शेयर रजिस्ट्री) पर करे चेक

सबसे पहले आधिकारिक रजिस्टार पोर्टल वेबसाइट purvashare.com/investor-service/ipo-query पर जाएँ.

अब ड्रॉपडाउन लिस्ट में ‘TechD Cybersecurity IPO’ चुनें.

क्लाइंट आईडी, एप्लिकेशन नंबर या पैन नंबर दर्ज करें.

सबमिट पर क्लिक करके अपना अलॉटमेंट स्टेटस देखें.

एनएसई वेबसाइट पर करे चेक

सबसे पहले एनएसई इंडिया की वेबसाइट nseindia.com/invest/check-trades-bids-verify-ipo-bids पर जाएं.

अपना पैन नंबर और आवेदन नंबर दर्ज करके लॉगिन करें.

फिर ‘सबमिट करें’ पर क्लिक करें.

अब आप अपना अलॉटमेंट स्टेटस चेक करे.

अलॉटमेंट होने पर शेयर 19 सितंबर तक डिमैट अकाउंट (Demat Account) में क्रेडिट हो जाएंगे. जिन निवेशकों को शेयर नहीं मिले, उनके रिफंड भी इसी दिन मिलने शुरू होंगे. स्टॉक एनएसई एसएमई (NSE SME) पर 22 सितंबर को लिस्ट होंगे.

लिस्टिंग में हो सकता है जोरदार उछाल

टेकडी साइबरसिक्योरिटी का ग्रे मार्केट प्रीमियम 101% तक पहुँचने के बाद शेयरों की प्रीमियम कीमत लगभग 195 रुपये रही, जबकि आईपीओ का प्राइस 193 रुपये ही था. इसका मतलब है, कि लिस्टिंग के दिन शेयर अपने आईपीओ प्राइस से लगभग 90% तक ऊपर खुल सकते हैं. हालांकि, विशेषज्ञों का कहना है कि निवेशक केवल जीएमपी के आधार पर अनुमान लगा सकते हैं, और लिस्टिंग तक इसमें तेजी या मंदी दोनों देखी जा सकती है.

आईपीओ डिटेल

टेकडी साइबरसिक्योरिटी का यह आईपीओ 38.99 करोड़ रुपये का बुक-बिल्ट (Book-Built) इश्यू था, जिसकी कीमत 183 रुपये से 193 रुपये प्रति शेयर थी. इसमें पूरी तरह से 20.2 लाख शेयर का नया इश्यू शामिल था. इस आईपीओ में निवेशकों की उत्सुकता बेहद अधिक रही. रिटेल निवेशकों ने इसे 726 गुना सब्सक्राइब किया, एनआईआई (NII) ने 1,279 गुना बोली लगाई, और क्यूआईबी (QIB) ने अपने हिस्से का 284 गुना अधिक सब्सक्राइब किया. कुल मिलाकर इस आईपीओ को लगभग 4.9 लाख एप्लिकेशन प्राप्त हुए, जो किसी एसएमई इश्यू के लिए अब तक के सबसे अधिक आवेदन में से एक हैं.

टेकडी साइबरसिक्योरिटी का आईपीओ न सिर्फ निवेशकों के लिए आकर्षक साबित हुआ, बल्कि इसकी भारी सब्सक्रिप्शन और मजबूत जीएमपी यह संकेत देती है, कि लिस्टिंग पर शेयर मजबूत प्रदर्शन कर सकते हैं.