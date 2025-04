Good News! अब सभी के लिए फ्री होगा Ghibli Images जेनरेटर, CEO Sam Altman ने किया ऐलान; शेयर की PM मोदी की फोटो

Ghibli Images Free For Everyone: OpenAI के CEO सैम ऑल्टमैन (Sam Altman) ने हाल ही में एक बड़ा ऐलान किया है. उन्होंने कहा है कि उनका नया GPT-4o इमेज मेकर टूल अब सभी के लिए फ्री होगा. ये इमेज जेनरेटर पिछले हफ्ते लॉन्च हुआ था और लॉन्च के दूसरे ही दिन जबरदस्त वायरल हो गया. खास बात यह है कि इस टूल को खास तौर पर Ghibli-स्टाइल इमेज बनाने के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे अब हर कोई Studio Ghibli के पॉपुलर एनीमेशन स्टाइल में इमेज बना सकेगा.

ये कदम DeepSeek की पाबंदी के खिलाफ है, जो 700 मिलियन से ज्यादा यूजर्स वाली सर्विसेज को रोकता है. अब AI की दुनिया में सबको बराबर मौका मिलेगा!

chatgpt image gen now rolled out to all free users!

— Sam Altman (@sama) April 1, 2025