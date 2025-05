X Account Ban India: भारत सरकार का बड़ा फैसला! भारत में 8,000 से ज्यादा 'एक्स' अकाउंट होंगे ब्लॉक, इमरान खान और बिलावल भुट्टो भी शामिल

X Account Ban India: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पहले ट्विटर) एक बार फिर सुर्खियों में है. इस बार मामला भारत सरकार के उस आदेश से जुड़ा है, जिसमें X को 8,000 से ज्यादा अकाउंट्स को भारत में ब्लॉक करने को कहा गया है. कंपनी ने इस पर अपनी नाराजगी जताई है, लेकिन कहा है कि वह आदेश का पालन करेगी ताकि प्लेटफॉर्म भारत में चालू रह सके. X की ग्लोबल गवर्नमेंट अफेयर्स टीम की ओर से जारी बयान के मुताबिक, इन अकाउंट्स में कुछ इंटरनेशनल न्यूज ऑर्गेनाइजेशन और कुछ बड़े पब्लिक फिगर्स के अकाउंट भी शामिल हैं.

कंपनी का कहना है कि ज्यादातर मामलों में यह नहीं बताया गया कि किस पोस्ट या कंटेंट ने भारत के कानून का उल्लंघन किया है. कई अकाउंट्स के खिलाफ तो कोई सबूत या कारण भी नहीं दिया गया.

X has received executive orders from the Indian government requiring X to block over 8,000 accounts in India, subject to potential penalties including significant fines and imprisonment of the company’s local employees. The orders include demands to block access in India to…

— Global Government Affairs (@GlobalAffairs) May 8, 2025