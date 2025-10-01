Mohsin Naqvi Apologizes to BCCI: मोहसिन नकवी ने 'बात बढ़ने' पर बीसीसीआई से मांगी माफी, मगर ट्रॉफी देने पर 'जिद' बरकरार ; रिपोर्ट

(Photo : X)

नई दिल्ली, 1 अक्टूबर : एशिया कप 2025 (Asia Cup 2025) के फाइनल में पाकिस्तान को शिकस्त देने के बाद टीम इंडिया को दुबई के मैदान पर ट्रॉफी नहीं सौंपी गई. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विवाद गहराने के बाद एशियन क्रिकेट काउंसिल (एसीसी) के चीफ मोहसिन नकवी ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) से माफी मांगी है. रिपोर्ट के अनुसार, नकवी ने भारतीय बोर्ड से खेद व्यक्त करते हुए स्वीकारा है कि स्थिति इतनी बिगड़नी नहीं चाहिए थी. हालांकि, वह अपने रुख पर अड़े रहे. उन्होंने कहा है कि अगर भारतीय टीम ट्रॉफी चाहती है, तो उसके कप्तान (सूर्यकुमार यादव) को इसे लेने के लिए व्यक्तिगत रूप से एसीसी के ऑफिस आना होगा.

उल्लेखनीय है कि खिताब जीतने के बाद भारतीय टीम ने एसीसी अध्यक्ष मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से मना कर दिया, जो पाकिस्तान के गृह मंत्री होने के साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) के अध्यक्ष भी हैं. नकवी काफी देर मंच पर खड़े रहे, जिसके बाद अधिकारी ट्रॉफी वापस लेकर चले गए. जब मंगलवार को एसीसी की बैठक हुई, तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने मोहसिन नकवी से बार-बार एशिया कप की ट्रॉफी भारतीय टीम को सौंपने की मांग की थी.

बीसीसीआई ने भारतीय टीम को ट्रॉफी न सौंपने पर एसीसी अध्यक्ष मोहसिन नकवी के फैसले पर कड़ी आपत्ति जताई. एसीसी की बैठक में राजीव शुक्ला ने नकवी से पूछा था कि उन्होंने विजेता टीम को ट्रॉफी क्यों नहीं सौंपी? इसके साथ ही उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा था कि एसीसी ट्रॉफी किसी की निजी संपत्ति नहीं है इस बैठक के दौरान एसीसी अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने एशिया कप ट्रॉफी पर बीसीसीआई के साथ बातचीत का प्रस्ताव रखा था, लेकिन बीसीसीआई ने इससे साफ इनकार कर दिया. भारतीय बोर्ड ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि इस पर कोई बातचीत नहीं होगी, ट्रॉफी हमारी है. भारत ने रविवार को एशिया कप 2025 के फाइनल मुकाबले में पाकिस्तानी टीम को 5 विकेट से शिकस्त दी थी. पाकिस्तान को 19.1 ओवरों में 146 रन पर समेटने के बाद टीम इंडिया ने 19.4 ओवरों में मुकाबला अपने नाम कर लिया.