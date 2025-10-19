IND vs AUS: ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर चुनी गेंदबाजी, भारतीय टीम में नीतीश रेड्डी को डेब्यू का मौका

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया (Photo Credit: X Formerly Twitter)

पर्थ, 19 अक्टूबर : ऑस्ट्रेलिया (Australia) ने भारत के खिलाफ पर्थ में जारी पहले वनडे मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला लिया है. नीतीश रेड्डी (Nitish Reddy) को इस फॉर्मेट में डेब्यू का मौका मिला है. विराट कोहली और रोहित शर्मा 223 दिनों के बाद भारत के लिए वनडे फॉर्मेट में उतरे हैं. पर्थ स्टेडियम में भारतीय टीम तीन ऑलराउंडर और तीन तेज गेंदबाजों के साथ उतरी है. ऐसे में कुलदीप यादव अंतिम एकादश में जगह नहीं बना सके हैं.

22 वर्षीय नीतीश रेड्डी ने नवंबर 2024 में पर्थ के मैदान पर ही अपना टेस्ट डेब्यू किया था. वह अपने करियर में 9 टेस्ट खेल चुके हैं, जिसमें 29.69 की औसत के साथ 386 रन अपने नाम कर चुके हैं. वहीं, 4 टी20 मुकाबलों में उन्होंने 90 रन बनाने के साथ 3 विकेट भी हासिल किए हैं. टॉस जीतने के बाद ऑस्ट्रेलियाई कप्तान ने कहा, "विकेट काफी अच्छा लग रहा है, ऊपर थोड़ी नमी है, इसलिए उम्मीद है कि हम इसका पूरा फायदा उठा पाएंगे."

भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने कहा, हम भी टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी ही चुनते. हम अच्छी स्थिति में हैं. हमारे पास एक बेहतरीन संयोजन है." विराट कोहली और रोहित शर्मा आखिरी बार 9 मार्च 2025 को चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में उतरे थे, जिसे टीम इंडिया ने अपने नाम किया था. दोनों ही खिलाड़ी टेस्ट और टी20 फॉर्मेट से संन्यास ले चुके हैं. दोनों देशों के बीच साल 1980 से 2025 के बीच अब तक 152 मुकाबले खेले गए, जिसमें 84 मैच ऑस्ट्रेलिया के नाम रहे, जबकि 58 मैच भारत ने जीते. वहीं, 10 मुकाबले बेनतीजा रहे.

भारत की प्लेइंग इलेवन: रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (विकेटकीपर), अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, नीतीश रेड्डी, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज और अर्शदीप सिंह.

ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग इलेवन: ट्रेविस हेड, मिचेल मार्श (कप्तान), मैथ्यू शॉर्ट, जोश फिलिप (विकेटकीपर), मैट रेनशॉ, कूपर कोनोली, मिचेल ओवेन, मिचेल स्टार्क, नाथन एलिस, मैथ्यू कुहनेमैन, जोश हेजलवुड.