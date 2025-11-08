Australia vs India 5th T20I Match 2025 Scorecard: ऑस्ट्रेलिया बनाम भारत के बीच आखिरी टी-20 मुकाबला हुआ रद्द, टीम इंडिया ने 2-1 से जीती सीरीज

ऑस्ट्रेलिया बनाम भारत ( Photo Credit: X/@BCCI)

India National Cricket Team vs Australia National Cricket Team, 5th T20I Match 2025 Scorecard Update: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज (T20I Series) का पांचवां और आखिरी मुकाबला आज यानी 8 नवंबर को खेला जाना था . दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला ब्रिस्बेन (Brisbane) के गाबा स्टेडियम (The Gabba) में खेला जाना था. आखिरी मुकाबला बारिश के कारण रद्द हो गया हैं. इसी के साथ पांच मैचों की सीरीज को भारतीय टीम ने 2-1 से अपने नाम कर लिया. पहला मुकाबला भी बारिश के कारण रद्द हुआ था. मैच में भारतीय टीम ने 4.5 ओवर बल्लेबाजी की और उनका स्कोर 52 रन था. तभी बारिश शुरू हुई और इसके बाद एक भी गेंद का खेल नहीं हो पाया. इस सीरीज में टीम इंडिया की कमान सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) के कंधों पर था. जबकि, ऑस्ट्रेलिया की अगुवाई मिचेल मार्श (Mitchell Marsh) कर रहे थे.

ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड (Australia National Cricket Team vs Indian National Cricket Team Match Scorecard)

इस रोमांचक मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिचेल मार्श ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. टॉस गवांने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी की टीम इंडिया का आगाज धमाकेदार रहा और पहले विकेट के लिए दोनों सलामी बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 52 रन बोर्ड पर जड़ दिए थे. आखिरी मुकाबला बारिश के कारण रद्द हो गया हैं. इसी के साथ पांच मैचों की सीरीज को भारतीय टीम ने 2-1 से अपने नाम कर लिया. पहला मुकाबला भी बारिश के कारण रद्द हुआ था. मैच में भारतीय टीम ने 4.5 ओवर बल्लेबाजी की और उनका स्कोर 52 रन था. तभी बारिश शुरू हुई और इसके बाद एक भी गेंद का खेल नहीं हो पाया.

अभिषेक शर्मा बने 'प्लेयर ऑफ द सीरीज'

टीम इंडिया के घातक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने इस सीरीज में 5 पारियों में 40.75 की औसत से 163 रन बनाए. अभिषेक शर्मा की स्ट्राइक रेट 161.38 की रही. अभिषेक शर्मा को इस प्रदर्शन के लिए 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' पुरस्कार दिया गया. शुभमन गिल ने 5 पारियों में 44 की औसत से 132 रन बनाए. इस सीरीज में नाथन एलिस ने 5 मैचों की 5 पारियों में सबसे ज्यादा 9 विकेट लिए. उनकी औसत 12.77 की रही. वरुण चक्रवर्ती ने 5 मुकाबलों की 3 पारियों में 5 विकेट चटकाए.

नोट: ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.