Yashasvi Jaiswal Birthday Special: यशस्वी जायसवाल को फॉर्म के साथ किस्मत का भी चाहिए साथ, टेस्ट में तलका मचाने के वावजूद नहीं मिल रहा व्हाइट बॉल फॉर्मेट में मौका

यशस्वी जायसवाल ( Photo Credit: X/@BCCI)

Yashasvi Jaiswal Birthday Special: भारतीय क्रिकेट टीम के युवा सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल को तीनों फॉर्मेट का खिलाड़ी माना जाता है. वह तीनों ही फॉर्मेट में मौका मिलने पर अपनी क्षमता का प्रदर्शन कर चुके हैं. जायसवाल भारत के उन चुनिंदा खिलाड़ियों में शुमार हैं जो तीनों ही फॉर्मेट में शतक लगा चुके हैं. इसके बावजूद टेस्ट क्रिकेट को छोड़कर वनडे या टी20 में उनकी जगह नहीं बन पा रही है. रविवार को 24 साल के हुए यशस्वी जायसवाल का जन्म 28 दिसंबर 2001 को भदोही, उत्तरप्रदेश में हुआ था. बचपन में ही उनका परिवार मुंबई चला गया था. मुंबई में ही जायसवाल के मन में क्रिकेटर बनने की इच्छा जगी और कमजोर आर्थिक हालातों का सामना करते हुए उन्होंने पहले मुंबई और फिर भारत के लिए खेलने के लिए कड़ा संघर्ष किया. क्या गौतम गंभीर बने रहेंगे टीम इंडिया के टेस्ट फॉर्मेट के कोच? हटाए जाने की बात इस रिपोर्ट ने मचाई खलबली

घरेलू क्रिकेट और आईपीएल में शानदार प्रदर्शन की वजह से 14 जुलाई 2023 को वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट में डेब्यू का मौका मिला. उसी साल टी20 और फिर 2025 में उन्होंने वनडे टीम में डेब्यू किया. पिछले 2 साल में जायसवाल ने खुद को तीनों ही फॉर्मेट में एक विस्फोटक और भरोसेमंद सलामी बल्लेबाज के रूप में साबित किया है.

क्रिकेट में फॉर्म के साथ-साथ किस्मत का होना भी जरूरी होता है. जायसवाल के पास फॉर्म तो है, लेकिन किस्मत शायद उनपर उतनी मेहरबान नहीं है जितनी होनी चाहिए. एक ऐसा सलामी बल्लेबाज जो टी20 में अपनी क्षमता साबित कर चुका हो उसे टी20 विश्व कप 2024 की टीम में चुना तो गया, लेकिन एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला. वहीं टी20 विश्व कप 2026 की टीम में ही वह नहीं हैं.

वनडे फॉर्मेट में भी दक्षिण अफ्रीका सीरीज के खिलाफ उन्हें गिल की इंजरी की वजह से मौका मिला था और उन्होंने आखिरी वनडे में शतक भी लगाया था. देखना होगा कि गिल की वापसी की स्थिति में उन्हें न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली वनडे सीरीज में मौका मिलता है या नहीं.

टेस्ट फॉर्मेट में जायसवाल को डेब्यू के बाद लगातार मौके मिले हैं और क्रिकेट के इस पारंपरिक फॉर्मेट में उन्होंने भारत के साथ-साथ इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की पिचों पर भी रन बनाए हैं. आईपीएल में भी उनका जमकर चलता है. वह आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हैं.

उनके करियर पर गौर करें तो 28 टेस्ट में 7 शतक की मदद से 2,511 रन, 4 वनडे में 1 शतक की मदद से 171 रन और 23 टी20 में 1 शतक और 5 अर्धशतक की मदद से 723 रन जायसवाल के नाम पर दर्ज हैं.

यशस्वी जायसवाल को फिलहाल मौका नहीं मिल रहा है, लेकिन किस्मत हमेशा रूठी ही नहीं रहती है. यशस्वी टीम के साथ वह लगातार बने हुए हैं. उनका भविष्य उज्जवल है और आने वाले समय में निश्चित रूप से वह तीनों ही फॉर्मेट में खेलते दिखाई देंगे.