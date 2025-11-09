IND vs AUS T20I Series 2025: अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने रचा इतिहास, ऑस्ट्रेलिया में कंगारूओं के खिलाफ टी20I सीरीज़ में सबसे अधिक रन बनाने वाली बनी जोड़ी

अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल

India National Cricket Team vs Australia National Cricket Team Match Scorecard: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज (IND vs AUS T20I Series) का पांचवां और आखिरी मुकाबला ब्रिसबेन (Brisbane) के द गाबा (The Gabba) स्टेडियम में खेला गया. लेकिन मुकाबला बारिश में पूरी तरह धुल गया. महज़ 4.5 ओवर का खेल ही संभव हो पाया, जिसके बाद मैदान पर लगातार बारिश के कारण मैच रद्द करना पड़ा. हालांकि, इतने कम समय में भी भारतीय सलामी जोड़ी अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने दर्शकों को निराश नहीं होने दिया और शानदार बल्लेबाज़ी करते हुए एक बड़ा विश्व रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया. अभिषेक शर्मा ने रचा इतिहास, टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 1000 रन पूरे

भारत ने पहले बल्लेबाज़ी करते हुए बारिश रुकने तक बिना किसी विकेट के 52 रन बना लिए थे. गाबा में यह साझेदारी न केवल टीम के लिए ठोस शुरुआत रही, बल्कि इस सीरीज़ में इन दोनों बल्लेबाज़ों ने मिलकर कुल 188 रन जोड़ दिए. जो कि ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ किसी भी टी20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज़ में किसी जोड़ी द्वारा बनाए गए सबसे अधिक रन हैं. इससे पहले यह रिकॉर्ड दक्षिण अफ्रीका की जोड़ी डिवाल्ड ब्रेविस और ट्रिस्टन स्टब्स के नाम था, जिन्होंने 2025 में ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 187 रन बनाए थे. वहीं, तीसरे स्थान पर भारत के शिखर धवन और रोहित शर्मा की जोड़ी है, जिन्होंने 2016 में 183 रन जोड़े थे.

ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20I सीरीज़ में सबसे अधिक रन बनाने वाली जोड़ियाँ:

जोड़ी देश रन वर्ष शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा भारत 188 2025 डिवाल्ड ब्रेविस, ट्रिस्टन स्टब्स दक्षिण अफ्रीका 187 2025 शिखर धवन, रोहित शर्मा भारत 183 2016

अभिषेक शर्मा ने रचा विश्व रिकॉर्ड

अभिषेक शर्मा ने इस मैच के दौरान एक और ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की. वे टी20 अंतरराष्ट्रीय में गेंदों के लिहाज़ से 1000 रन पूरे करने वाले सबसे तेज़ बल्लेबाज़ बन गए हैं. इससे पहले यह रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के टिम डेविड के नाम था, जिन्होंने 569 गेंदों में यह मुकाम हासिल किया था, जबकि अभिषेक ने केवल 528 गेंदों में 1000 रन पूरे कर लिए. अभिषेक शर्मा ने इस सीरीज़ में कमाल का प्रदर्शन किया। उन्होंने भी 161.39 के शानदार स्ट्राइक रेट के साथ 163 रन बनाए. उन्हें इस प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द सीरीज़ चुना गया. यह उनके करियर का तीसरा टी20I प्लेयर ऑफ द सीरीज़ अवॉर्ड है.