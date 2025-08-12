ICC Women's World Cup 2025: संकट में एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में महिला विश्व कप की मेजबानी, कर्नाटक सरकार से BCCI को नहीं मिली पुलिस सुरक्षा की मंजूरी- रिपोर्ट्स

एम.चिन्नास्वामी स्टेडियम (Photo Credits: @samarth_kanodia/X)

ICC Women's World Cup 2025: एम चिन्नास्वामी स्टेडियम की मेजबानी महिला क्रिकेट विश्व कप के लिए खतरे में पड़ गई है क्योंकि कर्नाटक राज्य क्रिकेट एसोसिएशन (KSCA) बीसीसीआई द्वारा निर्धारित 10 अगस्त की समय सीमा तक अनिवार्य पुलिस अनुमतियाँ प्राप्त करने में विफल रही. खबरों के मुताबिक, यह देरी बेंगलुरु के रॉयल चैलेंजर्स के आईपीएल जश्न के दौरान 4 जून को हुई भयावह भीड़-भाग हादसे के बाद सुरक्षा चिंताओं के कारण हुई है, जिसमें 11 लोगों की मौत हुई और 50 से अधिक घायल हुए थे. इस घटना के बाद स्थानीय प्रशासन ने बड़े आयोजन के लिए सुरक्षा मानकों को कड़ा कर दिया है. ICC ने किया महिला वर्ल्ड कप का शेड्यूल और वेन्यू का ऐलान, जानिए कब और कहां खेला जाएगा सभी मुकाबला

बेंगलुरु में इस विश्व कप के दौरान कई महत्वपूर्ण मैचों का आयोजन प्रस्तावित है, जिनमें 30 सितंबर को भारत और श्रीलंका के बीच उद्घाटन मैच, 3 अक्टूबर को इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका का मुकाबला, 26 अक्टूबर को भारत और बांग्लादेश का मैच, 30 अक्तूबर को दूसरा सेमीफाइनल और संभवतः 2 नवंबर को फाइनल शामिल हैं. लेकिन यदि पुलिस अनुमोदन समय पर नहीं मिला, तो थिरुवनंतपुरम का ग्रीनफ़ील्ड्स स्टेडियम वैकल्पिक स्थल के रूप में तैयार है.

केरल क्रिकेट एसोसिएशन (KCA) भी 21 अगस्त से 7 सितंबर के बीच अपने घरेलू केरला क्रिकेट लीग (KCL) के आयोजन की तैयारियां कर रहा है, लेकिन विश्व कप मैचों की मेजबानी के लिए आपातकालीन रूप से लीग को स्थानांतरित करने की योजना बना रहा है. आइसीसी के दिशानिर्देशों के अनुसार, टूर्नामेंट के आयोजकों को आयोजन स्थल कम से कम एक माह पहले सौंपना होगा, इसलिए अगली सप्ताह के भीतर इस मामले का निर्णय आ सकता है.

KSCA पहले ही महाराजा ट्रॉफी T20 प्रतियोगिता को मैसूर में आयोजित कर रहा है क्योंकि पुलिस ने चिन्नास्वामी स्टेडियम में यहां तक कि बंद दरवाज़ों के पीछे होने वाले मैचों के लिए भी अनुमति नहीं दी है. रिपोर्ट के अनुसार, एसोसिएशन विश्व कप के लिए सीमित क्षमता में स्टेडियम की मेजबानी की योजना बना रहा है, लेकिन बीसीसीआई की मंजूरी अभी अनिश्चित है, खासकर जब फाइनल के लिए भी इस स्टेडियम को चुना गया है, यदि पाकिस्तान फाइनल में नहीं पहुंचता है.

राज्य सरकार द्वारा गठित जांच समिति ने हाल ही में चिन्नास्वामी स्टेडियम को "बड़े आयोजन के लिए असुरक्षित" घोषित करते हुए इसमें बड़े स्तर के कार्यक्रमों को आयोजित करने के लिए अन्य उपयुक्त स्थलों पर स्थानांतरण की सिफारिश की है. इस स्थिति ने न केवल मैच कार्यक्रम पर असर डाला है, बल्कि बेंगलुरु में प्रशिक्षण करने वाली कई टीमों की तैयारियों को भी प्रभावित किया है. यदि जल्द ही अनुमतियाँ नहीं मिलती हैं, तो महिला विश्व कप के मैचों के शेड्यूल में बड़े पैमाने पर अंतिम समय में बदलाव हो सकते हैं, जो खिलाड़ियों, आयोजकों और प्रशंसकों सभी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं.