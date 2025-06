Women's World Cup 2025 Schedule Announced: ICC ने किया महिला वर्ल्ड कप का शेड्यूल और वेन्यू का ऐलान, जानिए कब और कहां खेला जाएगा सभी मुकाबला

Women's World Cup 2025 Schedule: महिला क्रिकेट प्रेमियों के लिए बड़ी खबर सामने आई है. अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 का पूरा शेड्यूल और वेन्यू की घोषणा कर दी है. यह प्रतिष्ठित टूर्नामेंट इस बार 30 सितंबर से 2 नवंबर 2025 तक भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेज़बानी में खेला जाएगा. यह 50 ओवर का टूर्नामेंट महिला क्रिकेट के वैश्विक विकास और लोकप्रियता का प्रतीक माना जा रहा है. महिला वनडे वर्ल्ड कप की 13वीं संस्करण की मेज़बानी भारत और श्रीलंका को मिली है, जो क्रिकेट के इस महाकुंभ को साझा रूप से आयोजित करेंगे. पाकिस्तान महिला क्रिकेट टीम ने महिला वर्ल्ड कप 2025 के लिए किया क्वालिफाई, BCCI के लिए बढ़ सकता हैं सरदर्द, ICC टूर्नामेंट में फिर दिखेगा हाइब्रिड मॉडल?

गौरतलब है कि भारत में पिछली बार महिला वर्ल्ड कप 2013 में खेला गया था और अब 12 साल बाद यह टूर्नामेंट एक बार फिर भारतीय ज़मीन पर लौट रहा है. उद्घाटन मैच 30 सितंबर को बेंगलुरु के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा, जिसमें भारत की महिला टीम मैदान में उतरेगी.

महिला वर्ल्ड कप 2025 में खेलने वाली टीमें

