IND vs WI 2nd Test 2025 Preview: दूसरे टेस्ट में वापसी करेगी वेस्टइंडीज या टीम इंडिया करेगी क्लीन स्वीप? मैच से पहले जानें हेड टू हेड रिकार्ड्स, मिनी बैटल, स्ट्रीमिंग समेत सारे डिटेल्स

भारत (Photo Credit: X Formerly Twitter)

India National Cricket Team vs West Indies Cricket Team Match Preview: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम के बीच 2025 की वेस्ट इंडीज इंडिया टूर का दूसरा टेस्ट मुकाबला 10 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक दिल्ली(Delhi) के अरुण जेटली स्टेडियम (Arun Jaitley Stadium) में भारतीय समयानुसार सुबह 09:30 बजे से खेला जाएगा. भारत और वेस्टइंडीज के बीच चल रही दो मैचों की टेस्ट सीरीज (IND vs WI 2025) बिना किसी खास चर्चा के शुरू हुई. अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए पहले टेस्ट में दर्शकों की उपस्थिति बहुत कम रही, जब भारत ने वेस्टइंडीज का सामना किया. पहले टेस्ट में भारत ने एकतरफा अंदाज में वेस्टइंडीज को मात दी, जिन्होंने मेजबानों के सामने कोई खास चुनौती पेश नहीं की. शुभमन गिल की कप्तानी में टीम इंडिया ने मजबूत प्लेइंग इलेवन उतारी. तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज ने रोस्टन चेज़ की अगुवाई वाली कैरेबियाई टीम को पहले ही झटकों में समेट दिया. भारत बनाम वेस्टइंडीज दूसरे टेस्ट मैच से पहले जानिए अरुण जेटली स्टेडियम की पिच रिकॉर्ड्स, मोस्ट रन, विकेट समेत खास आंकड़े

पहली पारी में वेस्टइंडीज को 162 रनों पर ढेर कर दिया. इसके बाद केएल राहुल (100), ध्रुव जुरेल (125) और रवींद्र जडेजा (104*) की शानदार पारियों की बदौलत भारत ने 286 रनों की विशाल बढ़त बना ली. जडेजा ने गेंद से भी शानदार प्रदर्शन करते हुए चार विकेट हासिल किए, जिससे वेस्टइंडीज दूसरी पारी में 146 रन पर ढेर हो गई और भारत ने पारी और 140 रनों से मैच जीतकर 1-0 की अजेय बढ़त हासिल की.

अब भारत के पास आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (WTC 2025-27) अंकतालिका में आगे बढ़ने का मौका है. गौतम गंभीर के नेतृत्व में टीम इंडिया आगामी दूसरा टेस्ट (IND vs WI 2nd Test 2025) जीतकर सीरीज पर कब्जा जमाना चाहेगी. हालांकि, चयनकर्ताओं के लिए टीम संयोजन एक चुनौती बना रहेगा, क्योंकि कई प्रमुख खिलाड़ी इस महीने के अंत में शुरू होने वाले भारत के ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए तैयार किए जा रहे हैं. इसलिए दिल्ली में होने वाले दूसरे टेस्ट में टीम की रचना और रणनीति दोनों पर सबकी निगाहें टिकी रहेंगी.

टेस्ट में भारत बनाम वेस्टइंडीज टेस्ट हेड टू हेड रिकॉर्ड (IND vs WI Test Head To Head Record): भारत और वेस्टइंडीज के बीच अब तक 101 टेस्ट मैच खेले गए हैं. इस दौरान वेस्टइंडीज की टीम का पड़ला भारी रहा हैं. वेस्टइंडीज की टीम ने 30 मुकाबले जीते हैं, जबकि टीम इंडिया के हाथ 23 टेस्ट लगे हैं. हेड टू हेड रिकॉर्ड में भले ही वेस्टइंडीज की टीम का दबदबा है लेकिन वेस्टइंडीज ने टीम इंडिया को टेस्ट क्रिकेट में आखिरी बार 2022 में मात दी थी. वहीं भारत में वेस्टइंडीज ने आखिरी जीत दिसंबर 1994 में हासिल की थी.

भारत बनाम वेस्टइंडीज पहले टेस्ट मुकाबले के लिए प्रमुख खिलाड़ी (IND vs WI Key Players To Watch Out): केएल राहुल, रवींद्र जडेजा, मोहम्मद सिराज, जॉन कैंपबेल, शाई होप और जेडेन सील्स पर इस मुकाबले में सबकी नज़रें होंगी. जो इस मुकाबले में सबसे अहम खिलाड़ी साबित हो सकते हैं.

वैसे खिलाड़ी जो मिनी बैटल में एक दुसरे को कर सकते है परेशान (IND vs WI Mini Battle): टीम इंडिया के सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और वेस्टइंडीज के जेडेन सील्स के बीच की टक्कर रोमांचक रहेगी. वहीं शाई होप और मोहम्मद सिराज की भिड़ंत भी मैच का रुख बदल सकती है.

भारत बनाम वेस्टइंडीज दूसरा टेस्ट 2025 मैच कब और कहां खेला जाएगा?

भारत बनाम वेस्टइंडीज दूसरे टेस्ट 2025 मैच का लाइव टेलीकास्ट और स्ट्रीमिंग कहां और कैसे देखें?

भारतीय क्रिकेट टीम के घरेलू मैचों का आधिकारिक प्रसारण भागीदार स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क है और IND बनाम WI दूसरे 2025 टेस्ट मैच के लिए भी यही जिम्मेदारियां निभाता रहेगा. भारत के प्रशंसक स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क टीवी चैनलों पर IND vs WI 2025 टेस्ट सीरीज का लाइव टेलीकास्ट देख सकते हैं. भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्ट इंडीज राष्ट्रीय क्रिकेट टीम 2025 टेस्ट सीरीज की लाइव स्ट्रीमिंग स्टार नेटवर्क का आधिकारिक OTT प्लेटफॉर्म जियोहॉटस्टार प्रदान करेगा. ऑनलाइन देखने के विकल्प की तलाश में रहने वाले प्रशंसक जियोहॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर लाइव स्ट्रीमिंग ऑनलाइन देख सकते हैं.

भारत बनाम वेस्टइंडीज दूसरे टेस्ट 2025 की संभावित प्लेइंग इलेवन(IND vs WI 1st Test Likely Playing XI)

भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: यशस्वी जयसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, शुभमन गिल (कप्तान), ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रवींद्र जड़ेजा, वाशिंगटन सुंदर, नितीश कुमार रेड्डी, कुलदीप यादव, जसप्रित बुमरा, मोहम्मद सिराज

वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम: टैगेनारिन चंद्रपॉल, जॉन कैंपबेल, एलिक अथानाज़े, ब्रैंडन किंग, शाई होप (विकेटकीपर), रोस्टन चेज़ (कप्तान), जस्टिन ग्रीव्स, जोमेल वारिकन, खारी पियरे, जोहान लेने, जेडेन सील्स