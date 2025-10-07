IND vs WI 2nd Test 2025, Arun Jaitley Stadium Pitch Stats And Records: भारत बनाम वेस्टइंडीज दूसरे टेस्ट मैच से पहले जानिए अरुण जेटली स्टेडियम की पिच रिकॉर्ड्स, मोस्ट रन, विकेट समेत खास आंकड़े

अरुण जेटली स्टेडियम, दिल्ली(Photo Credits: X/@mufaddal_vohra)

India National Cricket Team vs West Indies Cricket Team, Arun Jaitley Stadium Pitch Stats And Records: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम के बीच 2025 की वेस्ट इंडीज इंडिया टूर का दूसरा टेस्ट मुकाबला 10 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक दिल्ली(Delhi) के अरुण जेटली स्टेडियम (Arun Jaitley Stadium) में भारतीय समयानुसार सुबह 09:30 बजे से खेला जाएगा. अरुण जेटली स्टेडियम को पहले फिरोज शाह कोटला और विलिंगडन पवेलियन के नाम से जाना जाता था. यह स्टेडियम 1883 में खुला था और इसमें 48,000 दर्शकों की क्षमता है. मैदान के दो प्रमुख छोर स्टेडियम एंड और पवेलियन एंड हैं. यह दिल्ली और इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) की टीम दिल्ली कैपिटल्स का घरेलू मैदान भी है.

अरुण जेटली स्टेडियम की टेस्ट आँकड़े(Arun Jaitley Stadium Stats)

कुल मैच (Total matches): स्टेडियम में अब तक कुल 37 टेस्ट मैच खेले जा चुके हैं. यह दर्शाता है कि मैदान पर टेस्ट क्रिकेट की लंबी इतिहासिक परंपरा है और भारतीय और विदेशी टीमों के बीच कई महत्वपूर्ण मुकाबले यहां हुए हैं.

पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम की जीत (Matches won batting first): पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने कुल 37 मैचों में केवल 6 बार जीत दर्ज की है. इसका मतलब यह है कि यहां पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम के लिए जीत हासिल करना मुश्किल हो सकता है. यह स्टेडियम की पिच परिस्थितियों पर भी निर्भर करता है, जैसे कि पिच पर समय के साथ गेंदबाजी में मदद मिलना.

पहले गेंदबाजी करने वाली टीम की जीत (Matches won bowling first): पहले गेंदबाजी करने वाली टीम ने 14 मैचों में जीत हासिल की है. यह इंगित करता है कि यहां पिच शुरुआती गेंदबाजों को फायदा देती है और पहले गेंदबाजी करने वाली टीम के लिए लाभकारी साबित हो सकती है.

पहली पारी का औसत स्कोर (Average 1st Inns scores): पहली पारी में औसतन टीम 340 रन बनाती है. यह दर्शाता है कि बल्लेबाजों के लिए शुरुआती पारी में पर्याप्त रन बनाना संभव है, लेकिन यह एक चुनौतीपूर्ण पिच भी हो सकती है.

दूसरी पारी का औसत स्कोर (Average 2nd Inns scores): दूसरी पारी में औसत स्कोर 315 है. इसका मतलब यह है कि मैच के दौरान पिच धीरे-धीरे बल्लेबाजों के लिए कठिन हो सकती है, जिससे स्कोर थोड़ा घट सकता है.

तीसरी पारी का औसत स्कोर (Average 3rd Inns scores): तीसरी पारी में औसत स्कोर 233 रन है. यह संकेत देता है कि मैच की तीसरी पारी में पिच पर गेंदबाजों का दबदबा बढ़ जाता है और बल्लेबाजों के लिए रन बनाना मुश्किल हो जाता है.

चौथी पारी का औसत स्कोर (Average 4th Inns scores): चौथी पारी में औसत स्कोर केवल 163 है. यह स्पष्ट करता है कि यहां टेस्ट मैच में चौथी पारी में बल्लेबाजी करना बेहद कठिन होता है, क्योंकि पिच काफी धीमी और गेंदबाजों के लिए मददगार हो चुकी होती है.

सबसे उच्चतम कुल स्कोर (Highest total recorded): स्टेडियम में रिकॉर्ड उच्चतम स्कोर 644/8 है, जो वेस्ट इंडीज ने भारत के खिलाफ बनाया था. यह दर्शाता है कि जब पिच बल्लेबाजों के लिए अनुकूल होती है, तब यहां बड़े स्कोर बनाना संभव है.

सबसे न्यूनतम कुल स्कोर (Lowest total recorded): सबसे कम स्कोर 75 रन था, जो भारत ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ बनाया था. यह बताता है कि पिच पर कभी-कभी बल्लेबाजों के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण परिस्थितियाँ बन सकती हैं और टीम पूरी तरह से संघर्ष कर सकती है.

अरुण जेटली स्टेडियम की रिकॉर्ड्स(Arun Jaitley Stadium Records)

मोस्ट रन(Most Run): अरुण जेटली स्टेडियम में टेस्ट मैचों में सबसे अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर (भारत) के नाम है. उन्होंने 1993 से 2013 के बीच इस मैदान पर 10 मैचों में 19 पारियों में खेलते हुए कुल 759 रन बनाए. उनके सर्वश्रेष्ठ व्यक्तिगत स्कोर 122 रन रहा और उनका औसत 42.16 रहा. सचिन ने कुल 1456 गेंदों का सामना किया और उनकी स्ट्राइक रेट 52.12 रही. इस दौरान उन्होंने 2 शतक और 4 अर्धशतक बनाए, जबकि 1 बार शून्य पर आउट हुए। उनके कुल 110 चौके और 2 छक्के भी इस मैदान पर दर्ज किए गए.

बेस्ट इनिंग(Best Inning): अरुण जेटली स्टेडियम में टेस्ट मैचों में सबसे उच्च स्कोर का रिकॉर्ड विराट कोहली (भारत) के नाम है. उन्होंने 2 दिसंबर 2017 को भारत और श्रीलंका के बीच खेले गए मैच में 287 गेंदों पर 243 रन बनाए. इस पारी में उन्होंने 25 चौके लगाए और स्ट्राइक रेट 84.66 रही. कोहली की यह पारी भारतीय टीम के लिए महत्वपूर्ण साबित हुई और इसे इस मैदान पर टेस्ट क्रिकेट के उत्कृष्ट प्रदर्शनों में गिना जाता है.

मोस्ट विकेट(Most Wickets): अरुण जेटली स्टेडियम में टेस्ट मैचों में सबसे अधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड अनिल कुंबले (भारत) के नाम है. उन्होंने 1993 से 2008 के बीच इस मैदान पर 7 मैचों में 14 पारियों में गेंदबाजी की और कुल 2528 गेंदें फेंकी. उनके ओवरों की संख्या 421.2 रही और उन्होंने 117 Maiden ओवर भी फेंके. कुंबले ने कुल 974 रन देकर 58 विकेट हासिल किए. उनका बेस्ट बॉलिंग इनिंग्स 10/74 रहा. उनका औसत 16.79 और इकॉनमी रेट 2.31 रही, जबकि स्ट्राइक रेट 43.58 रहा. इस दौरान उन्होंने 5 बार चार विकेट, 4 बार पांच विकेट और 2 बार दस विकेट का कारनामा भी किया.

बेस्ट बोलिंग(Best Bowling): अरुण जेटली स्टेडियम में टेस्ट मैचों में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी का रिकॉर्ड अनिल कुंबले (भारत) के नाम है. उन्होंने 4 फरवरी 1999 को भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए टेस्ट मैच में शानदार प्रदर्शन किया. इस मैच में कुंबले ने कुल 51 ओवर फेंके, जिनमें 13 Maiden ओवर शामिल थे, और केवल 149 रन खर्च करते हुए 14 विकेट झटके. उनका इकॉनमी रेट 2.92 रहा. इस प्रदर्शन ने उन्हें इस मैदान पर टेस्ट मैचों में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी का गौरव दिलाया और यह उनका टेस्ट करियर का यादगार क्षण माना जाता है.