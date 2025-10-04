ICC WTC 2025–27 Points Table: विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट्स टेबल में टीम इंडिया ने लगाई लंबी छलांग, टॉप पर कायम ऑस्ट्रेलिया, यहां देखें बाकि टीमों का हाल

ICC World Test Championship (Photo credit: ICC)

ICC World Test Championship 2025–27 Updated Points Table: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज (Test Series) का पहला मुकाबला 2 अक्टूबर से अहमदाबाद (Ahmedabad) के नरेंद्र मोदी स्टेडियम (Narendra Modi Stadium) में खेला जा रहा हैं. पहले टेस्ट मैच में भारत ने वेस्टइंडीज़ को एक पारी और 140 रनों से हराते हुए दो मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली. वेस्टइंडीज़ ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाज़ी का फैसला किया, लेकिन भारतीय गेंदबाज़ों के सामने उनकी पहली पारी मात्र 162 रन पर सिमट गई. इसके जवाब में भारत ने शानदार बल्लेबाज़ी करते हुए 448/5 पर पारी घोषित की और वेस्टइंडीज़ पर विशाल बढ़त बना ली. पहले टेस्ट में टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज को पारी और 140 रन से हराया, भारतीय खिलाड़ियों ने मचाया तांडव, यहां देखें मैच का स्कोरकार्ड

दूसरी पारी में भी वेस्टइंडीज़ की स्थिति कमजोर रही और पूरी टीम 146 रन पर ढेर हो गई. भारतीय गेंदबाजों ने एक बार फिर दबदबा बनाया. रविंद्र जडेजा ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 13 ओवर में 4 विकेट चटकाए, जबकि मोहम्मद सिराज ने 3 विकेट झटके. कुलदीप यादव ने भी 2 विकेट अपने नाम किए. वेस्टइंडीज़ की ओर से एलिक एथनेज़ ने 38 रन और जस्टिन ग्रीव्स ने 25 रन की पारी खेली, लेकिन कोई भी बल्लेबाज़ लंबी साझेदारी नहीं कर सका. इस जीत के साथ ही भारत ने ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) 2025-27 के पॉइंट्स टेबल में तीसरे स्थान पर अपनी स्थिति और मजबूत कर ली है. छह टेस्ट मैचों में तीन जीत, दो हार और एक ड्रॉ के साथ भारत की जीत प्रतिशत अब 55.56 हो गई है.

ऑस्ट्रेलिया अभी भी WTC 2025-27 में शीर्ष पर है, जबकि श्रीलंका दूसरे स्थान पर मौजूद है. वहीं वेस्टइंडीज़ को इस चक्र में लगातार चौथी हार झेलनी पड़ी है. पिछले चक्र (WTC 2023-25) की चैंपियन दक्षिण अफ्रीका ने अभी तक अपना अभियान शुरू नहीं किया है. ICC WTC चक्र एक प्रमुख टेस्ट क्रिकेट टूर्नामेंट है जिसे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) द्वारा आयोजित किया जाता है. इसे वर्ष 2019 में शुरू किया गया था. इसके शुरुआत से ही इसने टेस्ट क्रिकेट के सबसे लंबे प्रारूप को नया संदर्भ, प्रतिस्पर्धा और वैश्विक महत्व प्रदान किया है.

WTC 2025-27 के चौथे संस्करण में कुल 9 टीमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, श्रीलंका, बांग्लादेश, वेस्टइंडीज़ और पाकिस्तान खिताब के लिए मुकाबला करेंगी. हर टेस्ट जीत पर टीम को 12 अंक मिलते हैं. टाई होने पर दोनों टीमों को 6-6 अंक, जबकि ड्रॉ होने पर 4-4 अंक दिए जाते हैं. ध्यान देने वाली बात यह है कि टीमों की रैंकिंग अंकों की बजाय जीत प्रतिशत (Pct) के आधार पर की जाती है. मौजूदा चैंपियन दक्षिण अफ्रीका है, जिसने प्रतिष्ठित लॉर्ड्स स्टेडियम में फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराया था.

वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (2025-2027) पॉइंट्स टेबल

स्थान टीम मैच जीते हारे ड्रॉ बिना परिणाम (NR) अंक विजयी प्रतिशत (PCT) 1 ऑस्ट्रेलिया 3 3 0 0 0 36 100.000 2 श्रीलंका 2 1 0 1 0 16 66.670 3 भारत 6 3 2 1 0 40 55.560 4 इंग्लैंड 5 2 2 1 0 26 43.330 5 बांग्लादेश 2 0 1 1 0 4 16.670 6 वेस्ट इंडीज़ 4 0 4 0 0 0 0.000

भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम और ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम दो मौकों पर ICC WTC फ़ाइनल में पहुँचने वाली एकमात्र दो टीमें हैं. दुर्भाग्य से, भारत एक बार भी खिताब जीतने में नाकाम रहा हैं. न्यूज़ीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट की पहली चैंपियन है. ऑस्ट्रेलिया ने विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का दूसरा संस्करण जीता, उसके बाद WTC चक्र 3 में दक्षिण अफ्रीका खिताब जीतने में सफल रही थी.