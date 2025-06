How To Watch ENG vs WI 3rd ODI 2025 Live Streaming: तीसरे वनडे में लाज बचा पाएगी वेस्टइंडीज या इंग्लैंड करेगी सूपड़ा साफ? यहां जानिए कब, कहां और कैसे देखें लाइव प्रसारण

इंग्लैंड बनाम वेस्टइंडीज (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Where To Watch England National Cricket Team vs West Indies Cricket Team Live Telecast: इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज (ODI Series) का तीसरा और आखिरी मुकाबला 03 जून(मंगलवार) को लंदन (London) के केनिंग्टन ओवल (Kennington Oval) में खेला जाएगा. इंग्लैंड ने दूसरा वनडे रोमांचक अंदाज़ में 7 विकेट से जीतकर सीरीज़ में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है. इस जीत के हीरो रहे जो रूट, जिन्होंने 139 गेंदों में नाबाद 166 रनों की पारी खेली और लगभग अकेले दम पर टीम को लक्ष्य तक पहुंचाया. अब तीसरा मैच वेस्टइंडीज के लिए महज़ सम्मान बचाने का मौका होगा, जबकि इंग्लैंड अपने बेंच स्ट्रेंथ को आजमाने के इरादे से मैदान में उतर सकता है. इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे वनडे में लाज बचानें उतरेगी वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम, यहां जानिए कैसे चुनें बेस्ट ड्रीम11 फैंटसी प्लेइंग इलेवन

इंग्लैंड की टीम में जो रूट जैसे अनुभवी बल्लेबाज़ों के साथ-साथ जैकब बेथेल, जेमी स्मिथ और हैरी ब्रूक जैसे युवा खिलाड़ी भी शामिल हैं, जो भविष्य के सितारे बन सकते हैं. हैरी ब्रूक की कप्तानी अब तक प्रभावशाली रही है और यदि उनका यह प्रदर्शन जारी रहता है, तो इंग्लैंड को एक स्थायी लीडर मिल सकता है. वहीं दूसरी ओर, वेस्टइंडीज की टीम में ब्रैंडन किंग, शाई होप, अल्जारी जोसेफ और गुडकश मोती जैसे प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं, लेकिन टीम अभी तक जीत का खाता नहीं खोल पाई है. यह मुकाबला भले ही सीरीज़ के परिणाम पर असर न डाले, लेकिन दोनों टीमें निश्चिंत होकर अच्छा क्रिकेट खेल सकती हैं, जिससे दर्शकों को एक बेहतरीन मुकाबला देखने को मिल सकता है.

इंग्लैंड बनाम वेस्टइंडीज तीसरा वनडे 2025 कब और कहां खेला जाएगा?

इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम तीसरा वनडे मुकाबला 03 जून(मंगलवार) को लंदन के केनिंग्टन ओवल में भारतीय समयानुसार दोपहर 05:30 बजे से खेला जाएगा. जिसका टॉस 05:00 PM को होगा.

भारत में इंग्लैंड बनाम वेस्टइंडीज तीसरे वनडे 2025 का लाइव टेलीकास्ट कहां देखें?(Where to Watch England National Cricket Team vs West Indies National Cricket Team Matches Live Telecast)

भारत में इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के बीच खेले जाने वाले तीसरे वनडे 2025 मुकाबले का प्रसारण अधिकार Sony Sports Network के पास हैं. ऐसे में इंग्लैंड बनाम वेस्टइंडीज वनडे मुकाबले का लाइव टेलीकास्ट Sony Sports के टीवी चैनलों पर किया जाएगा. दर्शक इन मैचों को अपने टीवी सेट पर Sony Sports Ten 1, Sony Sports Ten 3 और Sony Sports Ten 5 चैनलों पर देख सकते हैं.

भारत में इंग्लैंड बनाम वेस्टइंडीज तीसरे वनडे 2025 की लाइव स्ट्रीमिंग ऑनलाइन कहां देखें?(How to Watch England National Cricket Team vs West Indies National Cricket Team Matches Live Streaming Online in India?)

अगर आप इंग्लैंड बनाम वेस्टइंडीज तीसरे वनडे 2025 मुकाबले को अपने मोबाइल, लैपटॉप या स्मार्ट टीवी पर ऑनलाइन देखना चाहते हैं, तो इसके लिए Sony Sports Network का आधिकारिक ओटीटी प्लेटफॉर्म SonyLIV मौजूद है. SonyLIV ऐप या वेबसाइट पर जाकर दर्शक इंग्लैंड बनाम वेस्टइंडीज की पूरी वनडे और टी20I सीरीज़ की लाइव स्ट्रीमिंग का आनंद ले सकते हैं. ध्यान दें कि इसके लिए SonyLIV का सब्सक्रिप्शन आवश्यक होगा.