AUS vs WI 2nd Test 2025 Day 3 Live Streaming: ऑस्ट्रेलिया बनाम वेस्टइंडीज दूसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन होगी कांटे की टक्कर, यहां कब, कहां और कैसे देखें लाइव प्रसारण

वेस्टइंडीज बनाम ऑस्ट्रेलिया (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Where To Watch West Indies Cricket Team vs Australia National Cricket Team Match Live Telecast: वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टेस्ट सीरीज (Test Series 2025) का दूसरा मुकाबला 3 जुलाई से ग्रेनेडा (Grenada) के नेशनल क्रिकेट स्टेडियम, सेंट जॉर्जेस (National Cricket Stadium, St Georges) में खेला जा रहा है. दूसरे टेस्ट मैच का दूसरा दिन रोमांच से भरपूर रहा. ऑस्ट्रेलिया ने स्टंप्स तक अपनी दूसरी पारी में 6 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 12 रन बना लिए हैं और अब उन्हें कुल 45 रन की बढ़त मिल चुकी है. हालांकि दूसरी पारी की शुरुआत बेहद खराब रही, जब सैम कोनस्टास बिना खाता खोले और उस्मान ख्वाजा सिर्फ 2 रन बनाकर आउट हो गए. दोनों विकेट वेस्टइंडीज के तेज़ गेंदबाज़ जेडन सील्स ने झटके, जिन्होंने अब तक 3 ओवर में केवल 5 रन देकर 2 विकेट लिए हैं. फिलहाल कैमरून ग्रीन 6 और नाथन लायन 2 रन बनाकर क्रीज़ पर हैं. दूसरे दिन का खेल ख़त्म होने तक, ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी पारी में 2 खोकर जोड़े 12 रन, वेस्टइंडीज पर बनाए 45 रनों की बढ़त, यहां देखें मैच का स्कोरकार्ड

इससे पहले वेस्टइंडीज ने पहली पारी में 253 रन बनाए. ब्रैंडन किंग ने सबसे ज्यादा 75 रन की पारी खेली, जबकि जॉन कैंपबेल ने 40, शमार जोसेफ ने 29 और शाई होप ने 21 रन जोड़े. ऑस्ट्रेलिया की ओर से नाथन लायन ने 3, पैट कमिंस और जोश हेजलवुड ने 2-2 विकेट झटके. ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में एलेक्स कैरी (63) और ब्यू वेबस्टर (60) की बदौलत 286 रन बनाए थे. वेस्टइंडीज के लिए अल्जारी जोसेफ ने शानदार गेंदबाज़ी करते हुए 4 विकेट चटकाए. मैच फिलहाल बराबरी पर है और तीसरे दिन का खेल बेहद अहम होगा.

वेस्ट इंडीज़ बनाम ऑस्ट्रेलिया दूसरा टेस्ट 2025 मैच कब और कहां खेला जा रहा हैं?

वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टेस्ट सीरीज (Test Series 2025) का दूसरा मुकाबला 3 जुलाई से ग्रेनेडा (Grenada) के नेशनल क्रिकेट स्टेडियम, सेंट जॉर्जेस (National Cricket Stadium, St Georges) में खेला जा रहा है. जिसके तीसरे दिन का खेल 05 जुलाई(शनिवार) को भारतीय समयानुसार शाम 07:30 PM से शुरू होगा.

भारत में वेस्टइंडीज बनाम ऑस्ट्रेलिया दूसरे टेस्ट मैच का लाइव टेलीकास्ट कहां देखें?

वेस्टइंडीज और ऑस्ट्रेलिया के बीच चल रही तीन मैचों की टेस्ट सीरीज़ का दूसरा मुकाबला भारत में किसी भी टीवी चैनल पर लाइव प्रसारित नहीं किया जा रहा है. यानी दर्शक इस मैच को टेलीविजन पर नहीं देख पाएंगे क्योंकि भारत में इस सीरीज़ के लिए किसी भी टीवी नेटवर्क के पास प्रसारण अधिकार नहीं हैं.

भारत में वेस्टइंडीज बनाम ऑस्ट्रेलिया दूसरे टेस्ट मैच की लाइव स्ट्रीमिंग कहां और कैसे देखें?

हालांकि, फैंस के लिए अच्छी खबर यह है कि वे यह मैच ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के माध्यम से देख सकते हैं. वेस्टइंडीज बनाम ऑस्ट्रेलिया दूसरा टेस्ट मैच FanCode ऐप और वेबसाइट पर भारत में लाइव स्ट्रीम किया जा रहा है. दर्शक FanCode ऐप को अपने मोबाइल फोन, टैबलेट, या स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड कर सकते हैं.