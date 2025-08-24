AUS vs SA 3rd ODI 2025 Mini Battle: ऑस्ट्रेलिया बनाम दक्षिण अफ्रीका आखिरी वनडे के मिनी बैटल में इन खिलाड़ियों के बीच होगी कड़ी टक्कर, जानिए कौन पड़ेगा किस पर भारी?

ऑस्ट्रेलिया बनाम दक्षिण अफ्रीका(Credit: X/@ProteasMenCSA)

Australia National Cricket Team vs South Africa National Cricket Team Mini Battle: ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम 3 मैचों वनडे सीरीज(ODI Series) 2025 का तीसरा और आखिरी मुकाबला 24 अगस्त(रविवार) को मकाय(Mackay ) के ग्रेट बैरियर रीफ एरिना( Great Barrier Reef Arena) में खेला जाएगा. ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच होने वाले मिनी बैटल में कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो एक-दूसरे को मुश्किल में डाल सकते हैं और मैच के नतीजे पर बड़ा असर डाल सकते हैं. दोनों टीमों के पास युवा जोश से भरी, संतुलित लाइनअप है और हर विभाग में विस्फोटक खिलाड़ी मौजूद हैं. ऑस्ट्रेलिया बनाम दक्षिण अफ्रीका तीसरे वनडे का खेल बिगाड़ेगी बारिश? जानिए कैसा रहेगा मकाय के कैज़ली स्टेडियम का मौसम

ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका दोनों टीमों के पास संतुलित संयोजन है. जहां ऑस्ट्रेलिया के कप्तान अनुभवी खिलाड़ियों के साथ युवा जोश को भी मौका दे रहे हैं, वहीं दक्षिण अफ्रीका की टीम में भी नए खिलाड़ियों को लगातार मौका मिल रहा है. दोनों ही टीमों की बेंच स्ट्रेंथ मजबूत है और फील्डिंग में फुर्तीले खिलाड़ी मैच का पासा पलट सकते हैं. इस मिनी बैटल में इंग्लिस बनाम एनगिडी और ब्रीट्ज़के बनाम हेज़लवुड की टक्कर फैंस को हाई-वोल्टेज क्रिकेट का स्वाद देगी. दोनों टीमों को जीत जितनी जरूरी है, उतना ही महत्वपूर्ण है सही रणनीति और संयम जरूरत होगी.

जोश इंग्लिस बनाम लुंगी एनगिडी: तगड़ी भिड़ंत की उम्मीद

ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख बल्लेबाज जोश इंग्लिस अपनी आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं. उनकी तेज शुरुआत और फिनिशिंग क्षमता किसी भी विरोधी गेंदबाज़ी आक्रमण के लिए खतरे की घंटी है. लेकिन इस मैच में उनके सामने दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज लुंगी एनगिडी होंगें, जिनकी सटीक लाइन-लेंथ और पेस परिस्थितियों को बदलने में माहिर हैं. इंग्लिस पावरप्ले के ओवरों में तेजी से रन बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन एनगिडी की स्विंग और वैरिएशन उनकी राह आसान नहीं होने देंगे। दोनों के बीच की टक्कर पूरे मैच को रोमांचक बना सकती है.

मैथ्यू ब्रीट्ज़के बनाम जोश हेज़लवुड: गेंद और बल्ले की जंग

एक ओर दक्षिण अफ्रीका के युवा बल्लेबाज मैथ्यू ब्रीट्ज़के ताबड़तोड़ रन बना सकते हैं. ब्रीट्ज़के ने हाल के घरेलू सीजन में बेहतरीन फॉर्म दिखाई है और बड़े मैचों में जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार नजर आते हैं. वहीं, ऑस्ट्रेलिया के अनुभवी तेज गेंदबाज जोश हेज़लवुड अपनी नियंत्रण और अनुभव के दम पर शुरुआती विकेट निकालने के लिए जाने जाते हैं. ब्रीट्ज़के की चुनौती होगी हेज़लवुड की लेंथ और मूवमेंट को समझकर टिके रहना, क्योंकि हेज़लवुड नए गेंद से ही मैच में दबदबा बना सकते हैं.