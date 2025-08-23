AUS vs SA 3rd ODI 2025, Mackay Weather Report: ऑस्ट्रेलिया बनाम दक्षिण अफ्रीका तीसरे वनडे का खेल बिगाड़ेगी बारिश? जानिए कैसा रहेगा मकाय के कैज़ली स्टेडियम का मौसम

ग्रेट बैरियर रीफ एरिना, मकाय (Photo credit: X @ESPNcricinfo)

Australia National Cricket Team vs South Africa National Cricket Team, Mackay Weather Report: ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम 3 मैचों वनडे सीरीज(ODI Series) 2025 का तीसरा और आखिरी मुकाबला 24 अगस्त(रविवार) को मकाय(Mackay ) के ग्रेट बैरियर रीफ एरिना( Great Barrier Reef Arena) में खेला जाएगा. ऑस्ट्रेलियाई टीम इस सीरीज़ के दोनों मुकाबलों में कहीं भी प्रतिस्पर्धी नज़र नहीं आई. पहले मैच में 98 रन और दूसरे मैच में 84 रन से मिली हार ने यह साफ कर दिया कि टीम में व्यक्तिगत प्रदर्शन तो है, लेकिन जीत दिलाने वाला सामूहिक प्रयास पूरी तरह से नदारद रहा. मिचेल मार्श की अगुआई वाली यह टीम अब आखिरी वनडे में जीत दर्ज कर कम से कम सीरीज़ का समापन एक सांत्वना जीत के साथ करना चाहेगी. तीसरे वनडे में ऑस्ट्रेलिया क्लीन स्वीप करने उतरेगी दक्षिण अफ्रीका, यहां जानें भारत में कब, कहां और कैसे उठाए लाइव मुकाबले का लुफ्त

वहीं दूसरी ओर, दक्षिण अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बावुमा आखिरी मैच में वापसी कर सकते हैं. दूसरे मुकाबले में उन्होंने हैमस्ट्रिंग से जुड़ी वर्कलोड मैनेजमेंट के चलते आराम किया था. इस निर्णायक मैच में वे अपनी टीम का नेतृत्व करते हुए ऑस्ट्रेलिया को क्लीन स्वीप करने के इरादे से उतरेंगे. रेनबो नेशन का लक्ष्य अब केवल एकतरफा जीत और सफाया कर अपनी ताकत का सबूत देना होगा.

मकाय के कैज़ली स्टेडियम का मौसम(Mackay Weather Report)

24 अगस्त 2025 को मैकाय क्रिकेट ग्राउंड का मौसम क्रिकेट प्रेमियों के लिए बिल्कुल अनुकूल रहने वाला है. पूरे दिन धूप खिली रहेगी और तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा. नमी लगभग 70% तक रहेगी, जबकि 18 किमी/घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाएं शुरुआती ओवरों में गेंदबाजों को स्विंग में मदद कर सकती हैं. अच्छी बात यह है कि बारिश की कोई संभावना नहीं है, जिससे पूरे 100 ओवर का खेल बिना बाधा के संपन्न होने की उम्मीद है. स्टेडियम पहुंचने वाले दर्शकों को धूप से बचाव के लिए सनस्क्रीन का उपयोग करने और उमस भरे मौसम में खुद को हाइड्रेटेड रखने की सलाह दी गई है.