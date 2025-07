Teams With 10 Plus Successive Wins In Test Cricket: टेस्ट क्रिकेट में इन टीमों ने लहराया परचम, जीते हैं लगातार 10 या उससे अधिक मुकाबले; देखें टॉप पर कौनसी टीम मौजूद

दक्षिण अफ़्रीका (Photo Credit: X Formerly Twitter)

South Africa National Cricket Team vs Zimbabwe National Cricket Team, Test Series 2025: ज़िम्बाब्वे राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज (Test Series) का दूसरा मुकाबला 6 जुलाई से खेला गया. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला बुलावायो (Bulawayo) के क्वींस स्पोर्ट्स क्लब (Queens Sports Club) में खेला गया. इस मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका की टीम ने ज़िम्बाब्वे को एक पारी और 236 रनों से हरा दिया था. इसके साथ ही दक्षिण अफ्रीका की टीम ज़िम्बाब्वे को क्लीन स्वीप कर सीरीज अपने नाम कर ली. बुलावायो में खेले गए इस मुकाबले में जिम्बाब्वे की टीम फॉलोऑन खेलने उतरी थीं और दूसरी पारी में 220 रनों पर सिमट गई. इस सीरीज में ज़िम्बाब्वे की कमान क्रेग एर्विन (Craig Ervine) हाथों में थीं. जबकि, दक्षिण अफ्रीका की अगुवाई केशव महाराज (Keshav Maharaj) कर रहे थे.

इस धमाकेदार जीत के साथ ही दक्षिण अफ्रीका की टीम ने दो मैचों की सीरीज को अपने नाम कर लिया, हालांकि, इस सीरीज से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट्स टेबल पर कोई फर्क नहीं पड़ा. लेकिन, दक्षिण अफ्रीका की टीम ने अपनी जीत का सिलसिला बरकरार है. दक्षिण अफ्रीका की टीम ने पिछले लगातार 10 टेस्ट में जीत हासिल की है. इस बीच टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में लगातार 10 से ज्यादा मुकाबलों में जीत दर्ज करने वाली टीमों पर एक नजर डालते हैं.

ऑस्ट्रेलिया (16 जीत): इस लिस्ट में ऑस्ट्रेलिया की टीम पहले पायदान पर हैं. ऑस्ट्रेलिया की टीम का साल 1999 और 2008 के बीच इंटरनेशनल क्रिकेट में दबदबा सबने देखा हैं. इस दौरान ऑस्ट्रेलिया ने लगातार तीन वनडे वर्ल्ड कप अपने नाम की. वहीं, टेस्ट क्रिकेट में भी ऑस्ट्रेलिया ने काफी कामयाबी हासिल की थी. ऑस्ट्रेलिया की टीम ने साल 1999 और 2008 के बीच दो बार लगातार 16 टेस्ट मुकाबले जीते थे. लेकिन साल 2001 और 2008 में टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के दोनों बार जीत के विजय रथ को रोका था.

वेस्टइंडीज (11 जीत): इस मामले में वेस्टइंडीज की टीम दूसरे स्थान पर हैं. वेस्टइंडीज की टीम 1980 के दशक में शानदार फॉर्म में थीं. 1975 और 1979 में वनडे वर्ल्ड कप जीतने के बाद वेस्टइंडीज ने टेस्ट क्रिकेट में भी जमकर कोहराम मचाया था. साल 1984 में वेस्टइंडीज की टीम लगातार 11 टेस्ट मैच अपने नाम किए थे. इस दौरान वेस्टइंडीज ने ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड को शिकस्त दी थीं. इसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने ही दिसंबर 1984 में ही वेस्टइंडीज की जीत का सिलसिला तोड़ा था.

दक्षिण अफ्रीका (10* जीत): जिम्बाब्वे को हराकर दक्षिण अफ्रीका की टीम इस मामले में तीसरे नंबर पर पहुंच गई हैं. हाल ही में दक्षिण अफ्रीका ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम की थीं. लॉर्ड्स में खेले गए फाइनल मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका की टीम ने ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हराया था. दक्षिण अफ्रीका ने न्यूजीलैंड के खिलाफ फरवरी 2024 में अपना आखिरी टेस्ट हारी थीं. इससे पहले, दक्षिण अफ्रीका की टीम ने मार्च 2002 और मई 2003 के बीच लगातार नौ टेस्ट जीते थे.

टीम इंडिया (7 जीत): टीम इंडिया के टेस्ट आकंड़ों पर नजर डालें तो साल 2019 में टीम ने लगातार सात टेस्ट मुकाबले जीते थे. इस दौरान टीम इंडिया ने दो टेस्ट मैच विदेशी सरजमीं पर और पांच टेस्ट मैच घर पर खेलते हुए अपने नाम किए थे.