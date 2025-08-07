Team India Next Test Series: किसके साथ और कब खेलेगी टीम इंडिया अपना अगला टेस्ट मैच? बस एक क्लिक पर जानें 2027 तक का पूरा शेड्यूल

टीम इंडिया(Photo Credits: X/ @BCCI)

World Test Championship 2025-27: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम अभी इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के साथ पांच मैचों की टेस्ट सीरीज खेल कर आ रहीं हैं. यह सीरीज ड्रा पर समाप्त हुआ हैं. टेस्ट सीरीज के बाद टीम इंडिया अब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) 2025-27 के अगले पड़ाव के लिए तैयार है. इस सीरीज से टीम इंडिया ने कुल 60 में से 28 अंक हासिल किए और फिलहाल अंक तालिका में तीसरे पायदान पर बनी हुई है, अब फैन्स के मन में सबसे बड़ा सवाल है कि टीम इंडिया अपना अगला टेस्ट मैच किसके साथ और कब खेलेगी. इसके साथ ही डब्लूटीसी 2025-27 में किन-किन टीमों से भिड़ंत होगी? यह भी पढ़ें: Asia Cup 2025 Format: वनडे या टी20? किस फॉरमेट में खेला जाएगा आगामी एशिया कप, बस एक क्लिक पर जानें टूर्नामेंट से जुड़ी पूरी डिटेल्स

भारत का अगला टेस्ट मैच कब और किससे?

टीम इंडिया अपना अगला टेस्ट सीरीज वेस्टइंडीज के खिलाफ खेलेगी. दो मैचों की यह घरेलू सीरीज 2 अक्टूबर से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शुरू होगा. दूसरा टेस्ट 10 अक्टूबर से दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा. रोस्टन चेज की कप्तानी वाली वेस्टविंडीज की टीम भारत में चुनौती पेश करेगी.

नवंबर में दक्षिण अफ्रीका से होगा मुकाबला

डब्लूटीसी 2025 चैंपियन के तीसरी सीरीज में दक्षिण अफ्रीका की टीम भारत दौरे पर नवंबर 2025 में आएगी. दोनों टीमों के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जाएगी. जिसका पहला मुकाबला 14 नवंबर को कोलकाता के ईडन गार्डन्स में और दूसरा 22 से 26 नवंबर तक गुवाहाटी के बारसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा.

2026 में दो विदेशी दौरों पर जाएगी टीम इंडिया

जुलाई 2026: श्रीलंका के खिलाफ टीम इंडिया दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेलेगा. पिछली बार साल 2022 में रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम इंडिया ने श्रीलंका को 2-0 से हराया था.

नवंबर 2026: न्यूजीलैंड दौरे पर टीम इंडिया नवंबर में दो टेस्ट मैच खेलेगा. पिछली घरेलू सीरीज में टीम इंडिया को न्यूजीलैंड के खिलाफ 0-3 से शर्मनाक हार झेलनी पड़ी थी. विराट कोहली की कप्तानी में टीम इंडिया ने साल 2020 में न्यूजीलैंड दौरे पर भी दो टेस्ट गंवाए थे.

2027 की शुरुआत में ऑस्ट्रेलिया से टकराएगी टीम इंडिया

डब्लूटीसी के मौजूदा सीजन के अंत में, टीम इंडिया साल 2027 की पहली तिमाही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पांच मैचों की घरेलू टेस्ट सीरीज खेलेगा. पिछली बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी में टीम इंडिया को 1-3 से हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन 2023 में टीम इंडिया ने घरेलू सीरीज 2-1 से जीती थी.

डब्लूटीसी 2025-27 में टीम इंडिया की कुल टेस्ट सीरीज

पहली टेस्ट सीरीज: टीम इंडिया बनाम इंग्लैंड – पूरी हो चुकी (2-2 ड्रॉ)

दूसरी टेस्ट सीरीज: टीम इंडिया बनाम वेस्टइंडीज – अक्टूबर 2025 (भारत में)

तीसरी टेस्ट सीरीज: टीम इंडिया बनाम दक्षिण अफ्रीका – नवंबर 2025 (भारत में)

चौथी टेस्ट सीरीज: टीम इंडिया बनाम श्रीलंका – जुलाई 2026 (श्रीलंका में)

पांचवीं टेस्ट सीरीज: टीम इंडिया बनाम न्यूजीलैंड – नवंबर 2026 (न्यूजीलैंड में)

छठवीं टेस्ट सीरीज: टीम इंडिया बनाम ऑस्ट्रेलिया – फरवरी-मार्च 2027 (भारत में).