PAK vs SL T20I Tri-Series 2025 Scorecard: श्रीलंका ने पाकिस्तान को दिया 129 रनों का आसान लक्ष्य, मोहम्मद नवाज़ ने 3 विकेट लेकर तोड़ी कमर, यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

पाकिस्तान बनाम श्रीलंका (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Pakistan National Cricket Team vs Sri Lanka National Cricket Team Scorecard: पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच पाकिस्तान टी20आई त्रिकोणीय सीरीज़ 2025 का तीसरा टी20I रावलपिंडी के रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम (Rawalpindi Cricket Stadium) में खेला जा रहा हैं. जिसमें श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 128 रन बनाए. इस मुकाबले में श्रीलंकाई बल्लेबाज पूरे समय दबाव में नजर आए और पाकिस्तान के नियंत्रित गेंदबाजी आक्रमण के सामने बड़ी साझेदारियां बनाने में नाकाम रहे. श्रीलंका ने टॉस जीतकर किया बल्लेबाजी को फैसला, पाकिस्तान को दिया पहले गेंदबाजी का न्योता, यहां देखें प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

श्रीलंका के लिए सबसे बड़ी पारी जनिथ लियांगे ने खेली, जिन्होंने 38 गेंदों में 41 रन बनाए और अंत तक नाबाद रहे. शुरुआत में कामिल मिशारा ने 12 गेंदों में 22 रनों की तेज पारी खेलकर रनगति बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन वे फहीम अशरफ की गेंद पर फखर जमां को कैच दे बैठे. कप्तान दासुन शनाका बिना खाता खोले मोहम्मद नवाज़ की गेंद पर बोल्ड हो गए, जिससे श्रीलंका के मध्यक्रम पर और दबाव बढ़ गया. निसांका ने 17 रन, कुशल परेरा ने 25 रन जोड़े, जबकि कुशल मेंडिस रनआउट होकर सस्ते में पवेलियन लौटे. निचले क्रम में वानिंदु हसरंगा ने 11 रन बनाए, लेकिन टीम 130 के पार नहीं जा सकी.

पाकिस्तान की ओर से मोहम्मद नवाज़ सबसे सफल गेंदबाज रहे. उन्होंने 4 ओवर में सिर्फ 16 रन देकर 3 विकेट हासिल किए और श्रीलंका की बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी. अबरार अहमद और सलमान मिर्ज़ा ने 1-1 विकेट लिया. मोहम्मद वसीम जूनियर और सैम अय्यूब ने किफायती गेंदबाजी करते हुए रन रोकने में अहम भूमिका निभाई. लक्ष्य केवल 129 रन का है और रावलपिंडी की इस पिच पर पीछा करना आसान माना जा रहा है.