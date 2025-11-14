SL vs PAK 2nd ODI 2025 Scorecard: पाकिस्तान ने श्रीलंका को 8 विकेट से हराकर 2-0 सेे पक्की की सीरीज, बाबर आज़म ने ठोका शतक, यहां देखें मैच का स्कोरकार्ड

पाकिस्तान बनाम श्रीलंका (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Pakistan National Cricket Team vs Sri Lanka National Cricket Team Match Scorecard: पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज (ODI Series) का दूसरा मुकाबला 14 नवंबर(शुक्रवार) को रावलपिंडी (Rawalpindi) के रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम (Rawalpindi Cricket Stadium) में खेला गया. जिसमें पाकिस्तान ने श्रीलंका को 8 विकेट से हराकर सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली है. पहले बल्लेबाज़ी करते हुए श्रीलंका ने निर्धारित 50 ओवर में 288/8 का प्रतिस्पर्धी स्कोर बनाया था, लेकिन पाकिस्तान की मजबूत बल्लेबाज़ी क्रम के आगे यह लक्ष्य छोटा साबित हुआ. पाकिस्तान ने 48.2 ओवर में 289/2 रन बनाकर आसानी से मैच जीत लिया. श्रीलंका ने पाकिस्तान को दिया 289 रनों का सम्मानजनक लक्ष्य, जनिथ लियानागे ने ठोका अर्धशतक, यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

श्रीलंका की पारी में जानिथ लियानागे (54 रन) और कमिंदु मेंडिस (44 रन) ने सबसे अच्छी बल्लेबाज़ी की। सदीरा समरविक्रमा ने भी 42 रन का योगदान दिया. श्रीलंका के इन महत्वपूर्ण योगदानों के बावजूद टीम बड़ा स्कोर नहीं बना सकी. पाकिस्तान की ओर से अबरार अहमद ने शानदार गेंदबाज़ी करते हुए 10 ओवर में 41 रन देकर 3 विकेट चटकाए. हारीस रऊफ ने भी 3 विकेट हासिल किए, लेकिन वह थोड़े महंगे साबित हुए और 66 रन लुटाए. मोहम्मद वसीम जूनियर ने 1 विकेट लिया, जबकि नसरीम शाह आज भी विकेट लेने में नाकाम रहे.

लक्ष्य का पीछा करने उतरी पाकिस्तान टीम ने शुरुआत से ही शानदार लय पकड़ी. फखर ज़मान (78 रन, 93 गेंद) और कप्तान बाबर आज़म (102, 119 गेंद)* ने पहले विकेट के लिए बड़ी साझेदारी कर मैच को एकतरफा कर दिया. बाद में मोहम्मद रिज़वान (51, 54 गेंद)* ने बाबर के साथ मिलकर टीम को जीत तक पहुंचाया. बाबर आज़म की यह पारी उनके क्लासिक तकनीक और धैर्य का एक और शानदार नमूना थी. उन्होंने स्ट्राइक रोटेट करते हुए और खराब गेंदों को बाउंड्री भेजते हुए अपना शतक पूरा किया. दूसरी ओर श्रीलंका की गेंदबाज़ी काफी फीकी रही. चामीरा ने भले ही दोनों विकेट लिए, लेकिन उन्हें भी 10 ओवर में 58 रन खर्च करने पड़े. बाकी गेंदबाज़ पाकिस्तान के शीर्ष क्रम को दबाव में डालने में पूरी तरह असफल साबित हुए.