SL vs PAK 2nd ODI 2025 Scorecard: श्रीलंका ने पाकिस्तान को दिया 289 रनों का सम्मानजनक लक्ष्य, जनिथ लियानागे ने ठोका अर्धशतक, यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

पाकिस्तान बनाम श्रीलंका(Crtedit: X/Twitter)

Pakistan National Cricket Team vs Sri Lanka National Cricket Team Match Scorecard: पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज (ODI Series) का दूसरा मुकाबला 14 नवंबर(शुक्रवार) को रावलपिंडी (Rawalpindi) के रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम (Rawalpindi Cricket Stadium) में खेला जा रहा हैं. श्रीलंका ने पहले बल्लेबाज़ी करते हुए निर्धारित 50 ओवर में 8 विकेट खोकर 288 रन का प्रतिस्पर्धी स्कोर बनाया. पाकिस्तान ने टॉस जीतकर गेंदबाज़ी चुनी थी, और शुरुआती चरण में उनकी योजना सफल भी दिखी, लेकिन श्रीलंका के मध्यक्रम ने टीम को चुनौतीपूर्ण स्थिति में पहुंचा दिया. सीरीज में पाकिस्तान 1-0 से आगे है, और इस मैच का नतीजा सीरीज की दिशा तय कर सकता है. रावलपिंडी में पाकिस्तान के कप्तान शाहीन अफरीदी ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी करने का किया फैसला; यहां देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

श्रीलंका की शुरुआत आत्मविश्वास भरी रही, लेकिन दोनों सलामी बल्लेबाज़ बड़ी पारी नहीं खेल सके. पथुम निसंका (24) और कमिल मिशारा (27) ने टीम को शुरुआती गति दी, पर दोनों जल्द ही आउट हो गए. विकेटकीपर कुसल मेंडिस (20) भी शुरुआत को बड़े स्कोर में नहीं बदल पाए, इसके बाद सदीरा समरविक्रमा (42) ने धैर्यपूर्ण पारी खेली, लेकिन उन्हें भी हैरिस रऊफ ने बोल्ड कर पवेलियन भेज दिया, कप्तान चरित असलंका (6) इस मैच में फ्लॉप रहे। मध्यक्रम में जानिथ लियानागे (54) और कमिंदु मेंडिस (44) ने साझेदारी कर पारी को संभाला और टीम को मजबूत स्थिति की ओर बढ़ाया. अंतिम ओवरों में वनिंदु हसरंगा (37 नाबाद) ने तेज़ तर्रार बल्लेबाज़ी करते हुए टीम को 288 के स्कोर तक पहुंचाया.

पाकिस्तान की ओर से गेंदबाज़ी की कमान मुख्य रूप से हारीस रऊफ और अबरार अहमद ने संभाली. रऊफ ने आक्रामक अंदाज़ में गेंदबाज़ी करते हुए 3 विकेट झटके, जबकि स्पिनर अबरार अहमद ने भी 10 ओवर में सिर्फ 41 रन देकर 3 विकेट हासिल किए और श्रीलंकाई बल्लेबाज़ों को काफी परेशान किया. मोहम्मद वसीम जूनियर ने एक विकेट लिया, जबकि नसरीम शाह आज ज्यादा प्रभावी साबित नहीं हुए. श्रीलंका का 289 रन का लक्ष्य इस पिच पर चुनौतीपूर्ण जरूर है, लेकिन पाकिस्तान की गहरी बल्लेबाज़ी को देखते हुए मुकाबला रोमांचक रहने की उम्मीद है.