Sanju Samson vs Shubman Gill: टी20 में बतौर सलामी बल्लेबाज कुछ ऐसा रहा हैं संजू सैमसन और शुभमन गिल का प्रदर्शन, देखें दोनों धुरंधरों के आकंड़ें

संजू सैमसन बनाम शुभमन गिल (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Team India Asia Cup 2025: एशिया कप का 17वां सीजन सितंबर 2025 में खेला जाएगा और इस बार मेज़बानी संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के पास है. इस टूर्नामेंट के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो गया हैं. भारतीय की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम इस टूर्नामेंट की डिफेंडिंग चैंपियन है, जिसने 2023 में खेले गए पिछले संस्करण के फाइनल में श्रीलंका को हराकर खिताब अपने नाम किया था . बता दें कि 2023 का टूर्नामेंट वनडे (50 ओवर) फॉर्मेट में खेला गया था, जबकि 2025 का सीजन टी20 फॉरमेट में होगा. इससे पहले 2022 में खेला गया टी20 एशिया कप श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराकर जीता था. इस बार एशिया कप 2025 में कुल आठ टीमें हिस्सा ले रही हैं, जो कि पहले के छह की तुलना में दो अधिक हैं. इससे उभरती हुई क्रिकेट टीमें एक बड़ा मंच पाने में सफल होंगी. यह भी पढ़ें: IND Likely Playing XI For Asia Cup 2025: एशिया कप में इतने स्पिनर्स के साथ उतरेगी टीम इंडिया? कुछ ऐसी नजर आ सकती हैं 'मेन इन ब्लू' की बेस्ट इलेवन

9 सितंबर से 28 सितंबर के बीच आबू धाबी और दुबई में खेला जाएगा. इस बार एशिया कप टी20 फॉर्मेट में होगा. यह तीसरी बार है, जब एशिया कप टी20 फॉर्मेट में होगा. एशिया कप 2025 के लिए टीम इंडिया की कमान सूर्यकुमार यादव के हाथों में सौंपी गई है. वहीं शुभमन गिल को टीम का उपकप्तान बनाया गया हैं. वहीं लंबे समय से टीम इंडिया के लिए पारी का आगाज कर रहे संजू सैमसन का नाम भी स्क्वॉड में है. शुभमन गिल की वापसी के बाद ऐसी खबरें सामने आ जा रही हैं कि संजू सैमसन को ओपनिंग के पोजिशन से हटाया जा सकता है. इस दौरान आंकड़ों के हिसाब से देखते हैं, टी20 इंटरनेशनल में कौन बेहतरीन सलामी बल्लेबाज रहा है.

बतौर सलामी बल्लेबाज कुछ ऐसा रहा शुभमन गिल का प्रदर्शन

टीम इंडिया के लिए शुभमन गिल ने अब तक 21 टी20 मैच खेले हैं. इस दौरान शुभमन गिल ने 30.42 की औसत से 578 रन बनाए हैं. शुभमन गिल का स्ट्राइक रेट टी20 में 139.28 का रहा है. शुभमन गिल ने अब तक तीन अर्धशतक और एक शतक लगाया है. टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में शुभमन गिल का बेस्ट स्कोर नाबाद 126 रन है.

बतौर सलामी बल्लेबाज कुछ ऐसा रहा हैं संजू सैमसन का प्रदर्शन

टीम इंडिया के दिग्गज बल्लेबाज संजू सैमसन पिछले कुछ समय से टी20 टीम के लिए ओपनिंग करते हुए आ रहे हैं. संजू सैमसन अब तक टीम इंडिया के लिए 17 टी20 मैचों में पारी की शुरूआत कर चुके हैं. इस दौरान संजू सैमसन ने 32.63 की औसत से 522 रन बनाए हैं. संजू सैमसन का 178.77 का शानदार स्ट्राइक रेट रहा है. वहीं संजू सैमसन ने तीन शतक और एक अर्धशतक जड़ा है.

खतरे में हैं संजू सैमसन की जगह?

चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि संजू सैमसन ने सिर्फ इसलिए ओपनिंग की, क्योंकि शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल उपलब्ध नहीं थे. अभिषेक शर्मा के साथ ओपनिंग के लिए शुभमन गिल और संजू सैमसन दो अच्छे विकल्प हैं. दुबई पहुंचने के बाद इस पर फैसला किया जाएगा.

एशिया कप 2025 के लिए टीम इंडिया: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, संजू सैमसन (विकेटकीपर), हर्षित राणा और रिंकू सिंह.

नोट: एशिया कप 2025 के सभी मुकाबलों का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.