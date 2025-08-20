IND Likely Playing XI For Asia Cup 2025: एशिया कप में इतने स्पिनर्स के साथ उतरेगी टीम इंडिया? कुछ ऐसी नजर आ सकती हैं 'मेन इन ब्लू' की बेस्ट इलेवन

भारत (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Team India Asia Cup 2025: एशिया कप का 17वां सीजन सितंबर 2025 में खेला जाएगा और इस बार मेज़बानी संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के पास है. इस टूर्नामेंट के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो गया हैं. भारतीय की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम इस टूर्नामेंट की डिफेंडिंग चैंपियन है, जिसने 2023 में खेले गए पिछले संस्करण के फाइनल में श्रीलंका को हराकर खिताब अपने नाम किया था . बता दें कि 2023 का टूर्नामेंट वनडे (50 ओवर) फॉर्मेट में खेला गया था, जबकि 2025 का सीजन टी20 फॉरमेट में होगा. इससे पहले 2022 में खेला गया टी20 एशिया कप श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराकर जीता था. इस बार एशिया कप 2025 में कुल आठ टीमें हिस्सा ले रही हैं, जो कि पहले के छह की तुलना में दो अधिक हैं. इससे उभरती हुई क्रिकेट टीमें एक बड़ा मंच पाने में सफल होंगी. यह भी पढ़ें: England White Ball Series 2025: T20 वर्ल्ड कप 2026 से इन टीम से टकराएगी इंग्लैंड, खेली जाएगी वनडे और टी20 अहम सीरीज

9 सितंबर से 28 सितंबर के बीच आबू धाबी और दुबई में खेला जाएगा. इस बार एशिया कप टी20 फॉर्मेट में होगा. यह तीसरी बार है, जब एशिया कप टी20 फॉर्मेट में होगा. एशिया कप 2025 के लिए टीम इंडिया की कमान सूर्यकुमार यादव के हाथों में सौंपी गई है. वहीं शुभमन गिल को टीम का उपकप्तान बनाया गया हैं. आगामी टूर्नामेंट में इंडिया की प्लेइंग इलेवन कैसी होगी, इस पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया है.

3 स्पिनर्स के साथ उतरेगी टीम इंडिया?

एशिया कप 2025 के लिए टीम इंडिया तैयारियों में जुट गई है. टीम इंडिया में एक से बढ़कर एक धुरंधर खिलाड़ी मौजूद हैं. भारतीय टीम आगामी टूर्नामेंट में अपनी प्लेइंग इलेवन में तीन स्पिनर्स को मौका दे सकती है. ऑलराउंडर अक्षर पटेल, कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती के साथ मैदान में उतर सकती हैं. गौरतलब है कि यूएई की पिच अमूमन काफी धीमी होती है. जहां स्पिनरों को ज्यादा फायदा मिलता है. ऐसे में हेड कोच गौतम गंभीर और कप्तान सूर्यकुमार यादव तीन स्पिनरों की रणनीति अपना सकते हैं.

तेज गेंदबाजी डिपार्टमेंट में होंगे ये दिग्गज

एशिया कप में इंडिया के तेज गेंदबाजी अटैक की अगुवाई जसप्रीत बुमराह करते हुए नजर आ सकते हैं. वहीं, युवा तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह दूसरे प्रमुख तेज गेंदबाज की भूमिका निभा सकते हैं. टीम में हर्षित राणा को भी मौका दिया जा सकता हैं. हालांकि अर्शदीप सिंह के आंकड़े टी20 फॉरमेट में बेहद शानदार रहे हैं. ऐसे में टीम मैनेजमेंट हर्षित राणा के ऊपर अर्शदीप सिंह पर भरोसा जता सकता है.

एशिया कप के लिए टीम इंडिया की संभावित प्लेइंग इलेवन: अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल (उपकप्तान), तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), हार्दिक पांड्या, जितेश शर्मा, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह व वरुण चक्रवर्ती.

