IND vs PAK, Asia Cup 2025 Final: पाकिस्तान की फिर होगी भारी बेइज्जती! मोहसिन नक़वी से ट्रॉफी नहीं लेगी टीम इंडिया? सोशल मीडिया पर फैंस ने दी मजेदार सुझाव
भारत बनाम पाकिस्तान(Photo : X)

India National Cricket Team vs Pakistan National Cricket Team Match: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच एशिया कप 2025 का फाइनल मुकाबला 28 सितंबर (रविवार) को दुबई (Dubai) के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (Dubai International Cricket Stadium) में में भारतीय समयानुसार रात 8:00 बजे से खेला जाएगा.  एशिया कप 2025 फाइनल से पहले सोशल मीडिया पर एक अनोखी बहस छिड़ी हुई है. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के चेयरमैन और एशियाई क्रिकेट परिषद (ACC) के अध्यक्ष मोहसिन नक़वी ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की है कि वे विजेता टीम को खुद ट्रॉफी सौंपेंगे. जानिए कब, कहां और कैसे देखें भारत बनाम पाकिस्तान एशिया कप खिताबी जंग का लाइव प्रसारण

सोशल मीडिया पोस्ट

ऐसे में यह कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर भारत 99% संभावना के अनुसार खिताब जीत भी जाता है, तो भारतीय खिलाड़ी शायद मोहसिन नक़वी से सीधे ट्रॉफी लेने से परहेज कर सकते हैं. इसी पर मज़ाकिया लहज़े में फैंस ने सुझाव दिया है कि भारत को सुरक्षित रास्ता अपनाते हुए अपने विदेशी स्टाफ सदस्य मोर्ने मोर्केल को ट्रॉफी लेने भेज देना चाहिए.

फैंस का सुझाव

यह सुझाव देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है और #INDvsPAK के साथ हजारों मीम्स साझा किए जा रहे हैं. हालांकि यह सब मज़ाक में कहा जा रहा है, लेकिन इससे यह जरूर तय है कि यह फाइनल सिर्फ मैदान पर नहीं, बल्कि इंटरनेट की दुनिया में भी उतना ही गर्मा-गर्म होने वाला है.