How To Watch IND vs PAK, Asia Cup 2025 Final Live Streaming: जानिए कब, कहां और कैसे देखें भारत बनाम पाकिस्तान एशिया कप खिताबी जंग का लाइव प्रसारण

टीम इंडिया और पाकिस्तान (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Where To Watch India National Cricket Team vs Pakistan National Cricket Team Match Live Telecast: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच एशिया कप 2025 का फाइनल मुकाबला 28 सितंबर (रविवार) को दुबई (Dubai) के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (Dubai International Cricket Stadium) में खेला जाएगा. यह दोनों टीमों के बीच तीन हफ्तों में तीसरी भिड़ंत होगी. भारत ने पूरे टूर्नामेंट में अब तक कोई मैच नहीं गंवाया है, लेकिन उनकी बल्लेबाज़ी खासकर मिडिल ऑर्डर कई बार संकट में नजर आई है. वहीं पाकिस्तान ने श्रीलंका और बांग्लादेश पर जीत दर्ज कर लय पकड़ी है, हालांकि भारत के खिलाफ अब तक खेले दोनों मैचों में उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा है. भारत बनाम पाकिस्तान एशिया कप फाइनल से पहले जानिए क्या कहते हैं दुबई क्रिकेट स्टेडियम की पिच रिकॉर्ड्स, मोस्ट रन, विकेट समेत सारे आंकड़े

पहले मैच में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हराया था और सुपर-4 मुकाबले में 41 रनों से मात देकर 2-0 की बढ़त बनाई थी. अब सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली टीम इंडिया इस फाइनल में भी जीत दर्ज कर रिकॉर्ड 9वां एशिया कप खिताब अपने नाम करना चाहेगी. लेकिन उन्हें पिछले प्रदर्शन के आधार पर आत्मविश्वास में डूबने की बजाय बल्लेबाज़ी की कमजोर कड़ी को मजबूत करना होगा. दूसरी ओर, सलमान अली आगा की कप्तानी वाली पाकिस्तान टीम को बाहरी विवादों से ध्यान हटाकर मैदान पर बेहतर प्रदर्शन करना होगा. पाकिस्तान की गेंदबाज़ी लय में है और भारतीय बल्लेबाज़ों को चुनौती दे सकती है, लेकिन उनकी बल्लेबाज़ी अभी भी कमजोर कड़ी बनी हुई है. यह केवल तीसरा मौका होगा जब पांच या अधिक टीमों वाले किसी टूर्नामेंट में दो टीमें एक-दूसरे से तीन बार भिड़ रही हों.

भारत बनाम पाकिस्तान एशिया कप 2025 फाइनल मैच कब और कहां आयोजित किया जाएगा?

भारत बनाम पाकिस्तान एशिया कप 2025 फाइनल का लाइव टेलीकास्ट कहां देखें?

एशिया कप 2025 का आधिकारिक प्रसारणकर्ता सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क है. भारत बनाम पाकिस्तान एशिया कप 2025 फाइनल को दर्शक Sony Sports Ten 1, Ten 3 Hindi, Ten 4 Tamil, Ten 4 Telugu और Ten 5 टीवी चैनलों पर देख सकते हैं. भारत में फैंस DD Sports पर भी IND बनाम PAK मैच का टेलीकास्ट देख पाएंगे, लेकिन यह केवल DD Free Dish यूज़र्स के लिए उपलब्ध होगा.

भारत बनाम पाकिस्तान एशिया कप 2025 फाइनल का फ्री लाइव स्ट्रीमिंग ऑनलाइन कैसे देखें?

एशिया कप 2025 के डिजिटल प्रसारण अधिकार भी सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के पास हैं. फैंस भारत बनाम पाकिस्तान एशिया कप 2025 फाइनल का लाइव स्ट्रीमिंग Sony LIV ऐप और वेबसाइट पर देख सकते हैं, लेकिन इसके लिए सब्सक्रिप्शन की आवश्यकता होगी. इसके अलावा FanCode भी भारत बनाम पाकिस्तान मैच की लाइव स्ट्रीमिंग उपलब्ध कराएगा. इसके लिए दर्शकों को 49 रुपये का मैच पास या 149 रुपये का टूर्नामेंट पास खरीदना होगा.