IND vs PAK, Asia Cup 2025 Final Preview: एशिया कप के खिताब के लिए भारत बनाम पाकिस्तान होगा हाई वोल्टेज मुकाबला, जानिए हेड टू हेड रिकार्ड्स, मिनी बैटल, KEY प्लेयर्स, स्ट्रीमिंग समेत सारे डिटेल्स

भारत बनाम पाकिस्तान(Photo credit: LatestLY)

India National Cricket Team vs Pakistan National Cricket Team Match Preview: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच एशिया कप 2025 का फाइनल मुकाबला 28 सितंबर (रविवार) को दुबई (Dubai) के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (Dubai International Cricket Stadium) में खेला जाएगा. यह दोनों टीमों के बीच तीन हफ्तों में तीसरी भिड़ंत होगी. भारत ने पूरे टूर्नामेंट में अब तक कोई मैच नहीं गंवाया है, लेकिन उनकी बल्लेबाज़ी खासकर मिडिल ऑर्डर कई बार संकट में नजर आई है. वहीं पाकिस्तान ने श्रीलंका और बांग्लादेश पर जीत दर्ज कर लय पकड़ी है, हालांकि भारत के खिलाफ अब तक खेले दोनों मैचों में उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा है. भारत बनाम पाकिस्तान एशिया कप फाइनल से पहले जानिए क्या कहते हैं दुबई क्रिकेट स्टेडियम की पिच रिकॉर्ड्स, मोस्ट रन, विकेट समेत सारे आंकड़े

पहले मैच में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हराया था और सुपर-4 मुकाबले में 41 रनों से मात देकर 2-0 की बढ़त बनाई थी. अब सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली टीम इंडिया इस फाइनल में भी जीत दर्ज कर रिकॉर्ड 9वां एशिया कप खिताब अपने नाम करना चाहेगी. लेकिन उन्हें पिछले प्रदर्शन के आधार पर आत्मविश्वास में डूबने की बजाय बल्लेबाज़ी की कमजोर कड़ी को मजबूत करना होगा.

दूसरी ओर, सलमान अली आगा की कप्तानी वाली पाकिस्तान टीम को बाहरी विवादों से ध्यान हटाकर मैदान पर बेहतर प्रदर्शन करना होगा. पाकिस्तान की गेंदबाज़ी लय में है और भारतीय बल्लेबाज़ों को चुनौती दे सकती है, लेकिन उनकी बल्लेबाज़ी अभी भी कमजोर कड़ी बनी हुई है. यह केवल तीसरा मौका होगा जब पांच या अधिक टीमों वाले किसी टूर्नामेंट में दो टीमें एक-दूसरे से तीन बार भिड़ रही हों.

टी20 में भारत बनाम पाकिस्तान हेड टू हेड रिकार्ड्स (IND vs PAK Head to Head Records): दोनों टीमों के बीच अब तक 16 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए हैं, जिनमें भारत ने 13 बार जीत दर्ज की है जबकि पाकिस्तान ने सिर्फ तीन बार बाजी मारी है. भारत पिछले सात मैचों में पाकिस्तान को लगातार हराता आ रहा है. क्या टीम इंडिया हार जाएगी एशिया कप फाइनल? जानिए क्यों पाकिस्तान के पक्ष में रिकॉर्ड्स और समीकरण, ट्रॉफी की रेस में आगे है पड़ोसी!

भारत बनाम पाकिस्तान एशिया कप 2025 फाइनल के लिए प्रमुख खिलाड़ी (IND vs PAK Key Players To Watch Out): अभिषेक शर्मा, हार्दिक पंड्या, जसप्रीत बुमराह, शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद नवाज़ और साहिबजादा फरहान इस मुकाबले में सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहने वाले खिलाड़ी होंगे.

वैसे खिलाड़ी जो मिनी बैटल में एक-दूसरे को कर सकते हैं परेशान (IND vs PAK Mini Battle): भारत बनाम पाकिस्तान एशिया कप 2025 फाइनल में टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज अभिषेक शर्मा बनाम पाक के तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी का स्पेल तो रोमांचक रहेगा ही, साथ ही जसप्रीत बुमराह बनाम मोहम्मद नवाज़ की भिड़ंत भी मैच की दिशा बदल सकती है.

भारत बनाम पाकिस्तान एशिया कप 2025 फाइनल मैच कब और कहां आयोजित किया जाएगा?

भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच एशिया कप 2025 का फाइनल मुकाबला 28 सितंबर (रविवार) को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय समयानुसार रात 8:00 बजे से खेला जाएगा. टॉस शाम 7:30 बजे होगा.

भारत बनाम पाकिस्तान एशिया कप 2025 फाइनल का लाइव टेलीकास्ट और स्ट्रीमिंग ऑनलाइन कहां और कैसे देखें?

भारतीय दर्शकों के लिए यह हाई-वोल्टेज मुकाबला सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क (Sony Sports Network) पर लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा. दर्शक SonyLIV ऐप और वेबसाइट के माध्यम से इस मैच की लाइव स्ट्रीमिंग का आनंद ले सकते हैं. इसके लिए SonyLIV का सब्सक्रिप्शन आवश्यक हो सकता है.

भारत बनाम पाकिस्तान एशिया कप 2025 फाइनल मैच के लिए संभावित प्लेइंग इलेवन:

भारत राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, हार्दिक पंड्या, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती

पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: साहिबजादा फरहान, सईम अयूब, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), फखर जमान, सलमान अली आगा (कप्तान), हसन नवाज, मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, शाहीन शाह अफरीदी, सुफियान मुकीम, अबरार अहमद