Why PAK To Win Asia Cup 2025 Final: क्या टीम इंडिया हार जाएगी एशिया कप फाइनल? जानिए क्यों पाकिस्तान के पक्ष में रिकॉर्ड्स और समीकरण, ट्रॉफी की रेस में आगे है पड़ोसी!

India National Cricket Team vs Sri Lanka National Cricket Team: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच एशिया कप 2025 का फाइनल मुकाबला 28 सितंबर (रविवार) को दुबई (Dubai) के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (Dubai International Cricket Stadium) में भारतीय समयानुसार शाम 08:00 बजे से खेला जाएगा.

एशिया कप 2025 का फाइनल मुकाबला दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में एक ऐतिहासिक अवसर बनेगा. 1984 से अब तक 16 संस्करणों में दोनों टीमें कभी एक ही साल में फाइनल तक नहीं पहुंची थीं. भारत अपना 11वां फाइनल खेलेंगे, तो पाकिस्तान अपनी छठी फाइनल मुकाबला खेलेगा. पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप फाइनल से पहले हार्दिक पंड्या की फिटनेस ने बढ़ाई टीम इंडिया की टेंशन! जानिए कैसी होगी भारत की संभावित प्लेइंग इलेवन

पाकिस्तान के पक्ष में इतिहास

फाइनल मुकाबलों में भारत और पाकिस्तान के बीच अब तक 12 टुर्नामेंट फाइनल खेले गए हैं. इनमें पाकिस्तान के 8 और भारत के 4 जीत हैं. नीचे दिया गया टेबल इन फाइनल मुकाबलों का रिकॉर्ड दर्शाता है.