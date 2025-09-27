Why PAK To Win Asia Cup 2025 Final: क्या टीम इंडिया हार जाएगी एशिया कप फाइनल? जानिए क्यों पाकिस्तान के पक्ष में रिकॉर्ड्स और समीकरण, ट्रॉफी की रेस में आगे है पड़ोसी!
टीम इंडिया और पाकिस्तान (Photo Credit: X Formerly Twitter)

India National Cricket Team vs Sri Lanka National Cricket Team: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच एशिया कप 2025 का फाइनल मुकाबला 28 सितंबर (रविवार) को दुबई (Dubai) के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (Dubai International Cricket Stadium) में भारतीय समयानुसार शाम 08:00 बजे से खेला जाएगा.

एशिया कप 2025 का फाइनल मुकाबला दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में एक ऐतिहासिक अवसर बनेगा. 1984 से अब तक 16 संस्करणों में दोनों टीमें कभी एक ही साल में फाइनल तक नहीं पहुंची थीं. भारत अपना 11वां फाइनल खेलेंगे, तो पाकिस्तान अपनी छठी फाइनल मुकाबला खेलेगा. पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप फाइनल से पहले हार्दिक पंड्या की फिटनेस ने बढ़ाई  टीम इंडिया की टेंशन! जानिए कैसी होगी भारत की संभावित प्लेइंग इलेवन

पाकिस्तान के पक्ष में इतिहास 

फाइनल मुकाबलों में भारत और पाकिस्तान के बीच अब तक 12 टुर्नामेंट फाइनल खेले गए हैं. इनमें पाकिस्तान के 8 और भारत के 4 जीत हैं. नीचे दिया गया टेबल इन फाइनल मुकाबलों का रिकॉर्ड दर्शाता है.

टूर्नामेंट विजेता परिणाम फॉर्मेट स्थान वर्ष
विश्व चैम्पियनशिप ऑफ क्रिकेट भारत 8 विकेट से जीता ODI मेलबर्न 1985
ऑस्ट्रेलिया-एशिया कप पाकिस्तान 1 विकेट से जीता ODI शारजाह 1986
विल ट्रॉफी पाकिस्तान 72 रनों से जीता ODI शारजाह 1991
ऑस्ट्रेलिया-एशिया कप पाकिस्तान 39 रनों से जीता ODI शारजाह 1994
सिल्वर जुबली इंडिपेंडेंस कप – पहला फाइनल भारत 8 विकेट से जीता ODI ढाका 1998
सिल्वर जुबली इंडिपेंडेंस कप – दूसरा फाइनल पाकिस्तान 6 विकेट से जीता ODI ढाका 1998
सिल्वर जुबली इंडिपेंडेंस कप – तीसरा फाइनल भारत 3 विकेट से जीता ODI ढाका 1998
पेप्सी कप पाकिस्तान 123 रनों से जीता ODI बेंगलुरु 1999
कोका-कोला कप पाकिस्तान 8 विकेट से जीता ODI शारजहा 1999
टी20 विश्व कप भारत 5 रनों से जीता T20I जोहानिसबर्ग 2007
किटप्ली कप पाकिस्तान 25 रनों से जीता ODI मीरपुर 2008
चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान 180 रनों से जीता ODI ओवल 2017

हालांकि टी20 फॉर्मेट के फाइनल में भारत का पलड़ा भारी है, क्योंकि 2007 के टी20 विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को हराकर जीत हासिल की थी. हाल के फॉर्म की बात करें तो भारत ने इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान को लगातार दो मुकाबले हराया है. दोनों टीमों के बीच पिछले सात मैचों में भारत का दबदबा रहा है, जिसमें चार टी20 मैच शामिल हैं.

टी20 अंतरराष्ट्रीय में भारत का पाकिस्तान के खिलाफ रिकॉर्ड बेहतरीन है, जहां भारत ने 15 में से 12 मैच जीते हैं. लेकिन सभी फॉर्मेट्स में दोनों टीमों के बीच कुल 210 मैचों में पाकिस्तान ने 88 और भारत ने 79 मैच जीते हैं, जबकि टेस्ट में 38 मैच ड्रा रहे हैं. इसलिए यह कहा जा सकता है कि फाइनल में पाकिस्तान का पलड़ा इतिहास के मुताबिक मजबूत है, लेकिन भारत अपने हालिया फॉर्म और घरेलू स्थिति के दम पर मुकाबला कड़ा बनाएगा. दोनों टीमों के बीच यह फाइनल एक भयंकर टक्कर का प्रतीक होगा.