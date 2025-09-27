IND Likely Playing XI for Asia Cup 2025 Final vs PAK: पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप फाइनल से पहले हार्दिक पंड्या की फिटनेस ने बढ़ाई  टीम इंडिया की टेंशन! जानिए कैसी होगी भारत की संभावित प्लेइंग इलेवन

टीम इंडिया और पाकिस्तान (Photo Credit: X Formerly Twitter)

India National Cricket Team vs Sri Lanka National Cricket Team: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच एशिया कप 2025 का फाइनल मुकाबला 28 सितंबर (रविवार) को दुबई (Dubai) के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (Dubai International Cricket Stadium) में भारतीय समयानुसार शाम 08:00 बजे से खेला जाएगा. भारत ने एशिया कप 2025 में अपनी शानदार लय बरकरार रखते हुए दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में श्रीलंका को हराकर सुपर-4 चरण में लगातार तीसरी जीत दर्ज की और अजेय रहते हुए फाइनल में प्रवेश किया. यह मुकाबला फाइनल के लिहाज़ से एक डेड रबर था, क्योंकि भारत और पाकिस्तान पहले ही खिताबी भिड़ंत में जगह बना चुके थे.

इस मैच में भारत ने अपने प्रमुख गेंदबाज़ जसप्रीत बुमराह और ऑलराउंडर शिवम दुबे को आराम दिया था, लेकिन इनकी कमी टीम को काफी खली. पथुम निशांका ने भारतीय गेंदबाज़ों की जमकर धुनाई करते हुए लगभग श्रीलंका को 203 रन का लक्ष्य दिला ही दिया था, लेकिन अंतिम ओवरों में अर्शदीप सिंह की शानदार वापसी ने मैच को सुपर ओवर तक पहुंचा दिया, जहां भारत ने जीत दर्ज की.

अब फाइनल मुकाबले में भारत के प्लेइंग इलेवन में बदलाव देखने को मिल सकते हैं. जसप्रीत बुमराह की प्लेइंग इलेवन में वापसी तय मानी जा रही है. वहीं हार्दिक पंड्या की फिटनेस को लेकर संशय बना हुआ है, क्योंकि वह श्रीलंका के खिलाफ सिर्फ एक ओवर डालने के बाद मैदान छोड़कर बाहर चले गए थे. भारत के गेंदबाज़ी कोच मॉर्ने मॉर्केल ने भी यह स्पष्ट नहीं किया कि हार्दिक फाइनल के लिए उपलब्ध रहेंगे या नहीं! अगर हार्दिक पंड्या फिट नहीं होते हैं, तो अर्शदीप सिंह अपनी जगह बरकरार रख सकते हैं. शिवम दुबे की भी टीम में वापसी तय है, जो हर्षित राणा की जगह लेंगे, जिन्होंने श्रीलंका के खिलाफ खराब गेंदबाज़ी की थी.

टॉप ऑर्डर: ओपनिंग की जिम्मेदारी एक बार फिर अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल के कंधों पर होगी. इसके बाद तीसरे नंबर पर कप्तान सूर्यकुमार यादव उतरेंगे, जो फाइनल से पहले लय बरकरार रखना चाहेंगे. चौथे नंबर पर तिलक वर्मा खेलेंगे और पांचवें नंबर पर संजू सैमसन बल्लेबाजी करेंगे.

मिडिल ऑर्डर और ऑलराउंडर्स: भारत चाहेगा कि हार्दिक पंड्या फाइनल के लिए उपलब्ध हों, क्योंकि उनका अनुभव भारत के लिए बेहद अहम साबित हो सकता है. लेकिन अगर वह फिट नहीं होते हैं, तो शिवम दुबे को छठे नंबर पर प्रमोट किया जा सकता है और सातवें नंबर पर अक्षर पटेल उतरेंगे. अक्षर निचले क्रम में तेज़ रन बनाने के साथ-साथ गेंदबाज़ी में भी नियंत्रण प्रदान करते हैं.

गेंदबाज़ी: स्पिन आक्रमण में कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती और अक्षर पटेल की तिकड़ी खेलेगी. पेस अटैक में जसप्रीत बुमराह की वापसी होगी, जबकि दूसरे तेज़ गेंदबाज़ के रूप में अर्शदीप सिंह या हार्दिक पंड्या में से एक को मौका मिलेगा.

पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप फाइनल के लिए भारत की संभावित प्लेइंग इलेवन: शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, संजू सैमसन, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, हार्दिक पंड्या / अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह