IND vs PAK Asia Cup 2025 Final on PVR Inox: पीवीआर आईनॉक्स के बड़े पर्दे पर देखें भारत बनाम पाकिस्तान का महामुकाबला! जानें कैसे देख सकते हैं देशभर के 100 अधिक सिनेमाघरों में एशिया कप फाइनल लाइव

IND vs PAK (Photo credit: X @BCCI and @ACCMedia1)

India National Cricket Team vs Sri Lanka National Cricket Team: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच एशिया कप 2025 का फाइनल मुकाबला 28 सितंबर (रविवार) को दुबई (Dubai) के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (Dubai International Cricket Stadium) में भारतीय समयानुसार शाम 08:00 बजे से खेला जाएगा. भारत में क्रिकेट प्रेमियों के लिए IND vs PAK एशिया कप 2025 फाइनल देखने का अनुभव अब और भी खास होने जा रहा है! जैसा कि हम सभी जानते हैं, एशिया कप के इतिहास में यह पहली बार होगा जब फाइनल मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच खेला जाएगा और उम्मीद के मुताबिक, इस महामुकाबले को लेकर जबरदस्त उत्साह और रोमांच देखा जा रहा है. दुबई इंटरनेशनल स्टेडियमने एशिया कप 2025 में पहले खेले गए दोनों IND vs PAK मुकाबलों की मेज़बानी की थी, अब फाइनल का भी गवाह बनने को तैयार है. लेकिन इस बार फैन्स सिर्फ टीवी या मोबाइल तक सीमित नहीं रहेंगे. वे सिनेमाघरों में भी भारत बनाम पाकिस्तान फाइनल देख सकेंगे. जानिए थर्ड अंपायर ने क्यों नहीं दिया दासुन शनाका को रन आउट? श्रीलंका बनाम भारत एशिया कप सुपर-4 मुकाबले के सुपर ओवर में मैदान पर हुआ फुल ड्रामा!

जी हां, आपने बिलकुल सही पढ़ा. रिपोर्ट के मुताबिक PVR Inox भारत भर के 100+ सिनेमाघरों में भारत बनाम पाकिस्तान फाइनल की लाइव स्क्रीनिंग करने जा रहा है और दर्शकों के लिए यह निश्चित रूप से एक यादगार अनुभव होगा. सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि यह ऐतिहासिक मुकाबला बड़े पर्दे पर बिना किसी विज्ञापन ब्रेक के दिखाया जाएगा! यानी हर गेंद, हर चौका-छक्का और हर रोमांचक पल का पूरा मज़ा बिना किसी रुकावट के लिया जा सकेगा. PVR Inox पहले भी एशिया कप 2025 के ग्रुप और सुपर-4 मुकाबलों की लाइव स्क्रीनिंग कर चुका है और अब फाइनल के लिए भी वही सिलसिला जारी रहेगा.

पीवीआर आईनॉक्स के बड़े पर्दे पर देखें भारत बनाम पाकिस्तान का महामुकाबला!

PVR Inox में IND vs PAK कैसे देखें? जानें प्रक्रिया

एशिया कप 2025 में खेले गए पिछले दोनों IND vs PAK मुकाबलों की तरह इस बार भी PVR Inox अपनी आधिकारिक वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर टिकट बुकिंग लिंक जारी करेगा. फैन्स अपनी पसंद के नज़दीकी सिनेमाघर का चयन कर वहां IND vs PAK फाइनल की लाइव स्क्रीनिंग के लिए टिकट बुक कर सकते हैं और बड़े पर्दे पर बिना विज्ञापन वाले इस हाई-वोल्टेज मुकाबले का आनंद उठा सकते हैं.