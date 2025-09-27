Why Was Dasun Shanaka's Run Out Not? जानिए थर्ड अंपायर ने क्यों नहीं दिया दासुन शनाका को रन आउट? श्रीलंका बनाम भारत एशिया कप सुपर-4 मुकाबले के सुपर ओवर में मैदान पर हुआ फुल ड्रामा!

दासुन शनाका (बाएं) और अर्शदीप सिंह(दाएं)(Photo credit: Sony Liv)

India National Cricket Team vs Sri Lanka National Cricket Team Match Scorecard: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच एशिया कप 2025 सुपर-4 का अंतिम मुकाबला 26 सितंबर (शुक्रवार) को दुबई (Dubai) के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (Dubai International Cricket Stadium) में खेला गया. जिसमें भारत और श्रीलंका के बीच दर्शकों को सांसें थाम देने वाला मुकाबला देखने को मिला. निर्धारित 20-20 ओवरों के बाद दोनों टीमों का स्कोर बराबर रहा और मैच सुपर ओवर तक खिंच गया, जहां टीम इंडिया ने बाजी मारते हुए जीत हासिल की. जानिए सुपर ओवर में दासुन शनाका का रन आउट आखिर क्यों नहीं दिया गया? सुपर ओवर में भारत ने जीता श्रीलंका के खिलाफ एशिया कप सुपर-4 मुकाबला, पथुम निसांका की शतकीय पारी गई बेकार, यहां देखें मैच का स्कोरकार्ड

यह सवाल फैन्स के मन में जरूर आया होगा, क्योंकि शनाका स्ट्राइकर एंड पर साफ तौर पर रन आउट नजर आ रहे थे, फिर भी उन्हें बल्लेबाज़ी जारी रखने दी गई. यह घटना सुपर ओवर की चौथी गेंद पर हुई, जब अर्शदीप सिंह ने ऑफ स्टंप के बाहर यॉर्कर फेंकी, जिसे शनाका खेलने में नाकाम रहे. इसके बाद शनाका भाग पड़े और कमिंदु मेंडिस भी रन लेने दौड़ पड़े. तभी संजू सैमसन ने अंडरआर्म थ्रो करते हुए स्ट्राइकर एंड पर रन आउट कर दिया. अगर यह विकेट दिया जाता, तो श्रीलंका की पारी वहीं खत्म हो जाती क्योंकि सुपर ओवर में बल्लेबाजी करने वाली टीम के पास केवल दो विकेट होते हैं.

दासुन शनाका का रन आउट क्यों नहीं दिया गया?

Drama in the Super Over 😲 Shanaka was given caught behind on Arshdeep’s 4th ball. He reviewed & survived! The run out appeal didn’t count because once the on-field umpire gave him out, the ball was dead. Review saved him twice in 1 ball! #INDvSL #AsiaCup — Milan KC (@Iam_milankc) September 26, 2025

सुपर ओवर में हुआ बड़ा ड्रामा! अर्शदीप की चौथी गेंद पर शनाका को ऑन-फील्ड अंपायर ने कैच आउट दे दिया था. शनाका ने रिव्यू लिया और बच गए! चूंकि अंपायर ने उन्हें आउट दे दिया था, इसलिए गेंद डेड (Dead Ball) मान ली गई और रन आउट की अपील गिनी ही नहीं गई. एक ही गेंद पर रिव्यू ने उन्हें दो बार बचा लिया.

हालांकि रन आउट नहीं दिए जाने का मैच के नतीजे पर खास असर नहीं पड़ा, क्योंकि अगली ही गेंद पर दासुन शनाका कैच आउट हो गए. जितेश शर्मा ने थर्ड मैन पर शानदार कैच पकड़कर उन्हें पवेलियन भेज दिया. श्रीलंका सुपर ओवर में सिर्फ दो रन पर ऑलआउट हो गई और इसके बाद सूर्यकुमार यादव ने दूसरी पारी में तीन रन बनाकर भारत को जीत दिला दी.