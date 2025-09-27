IND vs SL Asia Cup 2025 Super 4 Scorecard: सुपर ओवर में भारत ने जीता श्रीलंका के खिलाफ एशिया कप सुपर-4 मुकाबला, पथुम निसांका की शतकीय पारी गई बेकार, यहां देखें मैच का स्कोरकार्ड

टीम इंडिया (Photo Credit: X Formerly Twitter)

India National Cricket Team vs Sri Lanka National Cricket Team Match Scorecard: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच एशिया कप 2025 सुपर-4 का अंतिम मुकाबला 26 सितंबर (शुक्रवार) को दुबई (Dubai) के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (Dubai International Cricket Stadium) में खेला गया. जिसमें भारत और श्रीलंका के बीच दर्शकों को सांसें थाम देने वाला मुकाबला देखने को मिला. निर्धारित 20-20 ओवरों के बाद दोनों टीमों का स्कोर बराबर रहा और मैच सुपर ओवर तक खिंच गया, जहां टीम इंडिया ने बाजी मारते हुए जीत हासिल की. मैच टाई होने के बाद सुपर ओवर में श्रीलंका ने पहले बल्लेबाज़ी की और अर्जुनदीप सिंह की घातक गेंदबाज़ी के आगे टिक नहीं पाए. आर्शदीप ने केवल 5 गेंदों में 2 विकेट झटके और श्रीलंका को 2 रन पर रोक दिया. भारत की ओर से सूर्यकुमार यादव बल्लेबाज़ी करने उतरे और उन्होंने सिर्फ 1 गेंद पर 3 रन दौड़कर टीम को सुपर ओवर में शानदार जीत दिलाई. श्रीलंका बनाम भारत एशिया कप सुपर-4 मुकाबला हुआ टाई! सुपर ओवर में तय होगा नतीजा

पहले बल्लेबाज़ी करते हुए भारत ने 20 ओवर में 202 रन बनाए। सलामी बल्लेबाज़ अभिषेक शर्मा ने एक बार फिर अपने तूफ़ानी अंदाज़ का प्रदर्शन किया और सिर्फ 31 गेंदों में 61 रन ठोके, जिसमें 8 चौके और 2 छक्के शामिल थे. शुभमन गिल (4) जल्दी आउट हो गए, वहीं कप्तान सूर्यकुमार यादव 12 रन बनाकर पवेलियन लौटे. इसके बाद तिलक वर्मा (49* रन, 34 गेंद) और विकेटकीपर संजू सैमसन (39 रन, 23 गेंद) ने पारी को संभाला और स्कोर को 200 के पार पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई. अंत में अक्षर पटेल ने 21 रन की तेज़ पारी खेली. श्रीलंका की ओर से माहीश तीक्षाना, वानिंदु हसरंगा, दुष्मंथा चमीरा, दसुन शनाका और चरित असलंका को 1-1 विकेट मिला.

भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड

लक्ष्य का पीछा करते हुए श्रीलंका की शुरुआत शानदार रही. पथुम निसांका ने ताबड़तोड़ शतक जड़ा और 58 गेंदों में 107 रन बनाए. उनके साथ ओपनिंग करने उतरे कुसल परेरा ने भी 58 रन की दमदार पारी खेली. हालांकि मिडिल ऑर्डर के लड़खड़ाने से मैच आखिरी ओवर में रोमांचक हो गया. कप्तान दसुन शनाका (22* रन, 11 गेंद) ने अंत तक संघर्ष किया, लेकिन टीम को जीत दिलाने में नाकाम रहे. भारत की ओर से कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती और हार्दिक पांड्या को 1-1 विकेट मिलादर्शकों को यह मुकाबला लंबे समय तक याद रहेगा, जहां बल्ले और गेंद दोनों का रोमांच देखने को मिला और अंत में भारत ने सुपर ओवर में श्रीलंका को मात देकर अपनी जीत दर्ज की.