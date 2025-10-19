New Zealand vs England, 2nd T20I Match Key Players To Watch Out: न्यूजीलैंड बनाम इंग्लैंड के बीच कल खेला जाएगा रोमांचक मुकाबला, इन दिग्गज खिलाड़ियों पर होगी सबकी निगाहें

न्यूजीलैंड बनाम इंग्लैंड (Photo Credit: X Formerly Twitter)

New Zealand National Cricket Team vs England National Cricket Team, 2nd T20I Match Key Players To Watch: न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज (T20I Series) का दूसरा मुकाबला कल यानी 20 अक्टूबर को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला क्राइस्टचर्च (Christchurch) के हेगली ओवल (Hagley Oval) में भारतीय समयानुसार सुबह 11:45 बजे से खेला जाएगा. न्यूजीलैंड की टीम में मिचेल सैंटनर और ऑलराउंडर रचिन रवींद्र की वापसी हुई हैं. वहीं इंग्लैंड की टीम ने इस सीरीज में ओपनर बेन डकेट, जेमी स्मिथ और जोफ्रा आर्चर को आराम दिया गया है. ऐसे में दोनों टीमों के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं. इस सीरीज में न्यूजीलैंड की अगुवाई मिशेल सैंटनर (Mitchell Santner) कर रहें हैं. जबकि, इंग्लैंड की कमान हैरी ब्रूक (Harry Brook) के कंधों पर हैं. यह भी पढ़ें: India Women vs England Women, 20th Match Pitch Report: इंदौर में टीम इंडिया के बल्लेबाज करेंगी रनों की बारिश या इंग्लैंड के गेंदबाज रचेंगी इतिहास, मैच से पहले जानें पिच रिपोर्ट

शनिवार को न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम और इंग्लैंड क्रिकेट टीम के बीच क्राइस्टचर्च के हेगले ओवल में खेला गया टी20 सीरीज का पहला मुकाबला बारिश के कारण रद्द हो गया था. इस मैच में न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले इंग्लैंड को बल्लेबाजी का न्यौता दिया. इसके बाद इंग्लैंड की टीम 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 153 रन बनाने में सफल रही थी. हालांकि, इसके बाद लगातार आई बारिश के चलते रैफरी ने मैच को रद्द घोषित कर दिया. दूसरे टी20 मुकाबले में न्यूजीलैंड की टीम से टिम सेफर्ट, टिम रॉबिन्सन और मैट हेनरी स्टार प्लेयर्स हो सकते हैं जिन पर सभी की निगाहें रहेंगी. वहीं बात करें अगर इंग्लैंड की टीम की तो फिल साल्ट, जोस बटलर, और सैम करन अपने प्रदर्शन से कमाल कर सकते हैं.

न्यूजीलैंड बनाम इंग्लैंड टी20 हेड टू हेड रिकॉर्ड (NZ vs ENG Head To Head Record)

न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच अबतक कुल 28 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान इंग्लैंड की टीम का पड़ला भारी रहा हैं. इंग्लैंड की टीम को 16 मुकाबलों में जीत मिली हैं. जबकि, न्यूजीलैंड की टीम को महज 10 मैचों में जीत नसीब हुई हैं. वहीं, दो मैच बेनतीजा रहा हैं.

इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर होंगी नजरें (NZ vs ENG Key Players To Watch)

फिल सॉल्ट (Philip Salt): फिल सॉल्ट इंग्लैंड टीम के सलामी बल्लेबाज हैं. फिल सॉल्ट ने टी20 फॉरमेट में काफी रन बनाए हैं. इस मैच में भी बड़ी पारी खेल सकते हैं. जोस बटलर इंग्लैंड टीम के काफी अनुभवी बल्लेबाज है.

जोस बटलर (Jos Buttler): जोस बटलर इंग्लैंड टीम के काफी अनुभवी बल्लेबाज है. जोस बटलर ने भी टी20 फॉरमेट में अच्छा प्रदर्शन किया है. जोस बटलर भी इस मैच में 30-40 रन कर सकते हैं.

मैट हेनरी (Matt Henry): मैट हेनरी न्यूजीलैंड टीम के प्रमुख तेज गेंदबाज है. न्यूजीलैंड की टीम को मैट हेनरी से काफी उम्मीदें होंगी. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 सीरीज में मैट हेनरी ने अच्छी गेंदबाजी की है. इस मैच में भी मैट हेनरी विकेट ले सकते हैं.

आदिल रशीद (Adil Rashid): आदिल रशीद इंग्लैंड टीम के प्रमुख स्पिनर है. आदिल रशीद काफी अनुभवी गेंदबाज है पिछले तीन टी20 मैचों में पांच विकेट लिए हैं. इस मैच में भी आदिल रशीद विकेट निकाल सकते हैं.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (New Zealand vs England 2nd T20 Probable Playing XI)

न्यूजीलैंड (New Zealand 2nd T20 Probable Playing XI): टिम सेफर्ट (विकेटकीपर), डेवोन कॉनवे, रचिन रविंद्र, टिम रॉबिन्सन, डेरिल मिचेल, माइकल ब्रेसवेल (कप्तान), जेम्स नीशम, मिचेल सेंटनर, मैट हेनरी, जकारी फुलकिस, जैकब डफी.

इंग्लैंड (England 2nd T20 Playing XI): फिलिप साल्ट, जोस बटलर (विकेटकीपर), जैकब बेथेल, हैरी ब्रूक (कप्तान), टॉम बैंटन, सैम कुरेन, जॉर्डन कॉक्स, ब्रायडन कार्स, लियाम डॉसन, आदिल राशिद, ल्यूक वुड.

नोट: न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.