New Zealand vs West Indies, 1st ODI Match 1st Inning Scorecard: क्राइस्टचर्च में न्यूजीलैंड ने वेस्टइंडीज को दिया 270 रनों का लक्ष्य, डेरिल मिशेल ने खेली शानदार शतकीय पारी; यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

New Zealand National Cricket Team vs West Indies Cricket Team, 1st ODI Match 2025 1st Inning Scorecard Update: न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे इंटरनेशनल सीरीज (ODI Series) का पहला मुकाबला आज यानी 16 नवंबर को खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला क्राइस्टचर्च (Christchurch) के हेगली ओवल (Hagley Oval) में खेला जा रहा हैं. न्यूजीलैंड और वेस्टइंडीज के बीच टी20 सीरीज के बाद वनडे सीरीज में आमने-सामने होगी. न्यूजीलैंड की टीम ने आखिरी टी20 मैच में वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराकर 3-1 से टी20 सीरीज जीती है. इस वनडे सीरीज में केन विलियमसन भी टीम में वापसी कर रहे हैं. ऐसे में दोनों टीमों के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं. इस सीरीज में न्यूजीलैंड की अगुवाई मिशेल सैंटनर (Mitchell Santner) कर रहें हैं. जबकि, वेस्टइंडीज की कमान शाई होप (Shai Hope) के कंधों पर हैं.

न्यूजीलैंड की टीम ने वनडे फॉर्मेट में काफी अच्छा प्रदर्शन किया है और लगातार पांच मैच जीते हैं. इस पहले मैच में भी न्यूजीलैंड की टीम शानदार प्रदर्शन कर सकती है. इस सीरीज में टीम में अनुभवी खिलाड़ी केन विलियमसन और टॉम लैथम की वापसी हुई है तथा गेंदबाजी यूनिट में भी मैट हेनरी खेलते हुए नजर आएंगे जिससे टीम को मजबूती मिलेगी. न्यूजीलैंड टीम की बल्लेबाजी यूनिट काफी मजबूत नजर आ रही है. दूसरी तरफ वेस्टइंडीज के लिए उनकी बल्लेबाजी ही चिंता का विषय रही है. इस सीरीज में वेस्टइंडीज को अपने बल्लेबाजों से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है.

न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड (New Zealand National Cricket Team vs West Indies Cricket Team Match Scorecard)

New Zealand's crisis man, Daryl Mitchell, helps the hosts put up a fighting total to defend. West Indies need 270 to win the first ODI. Can they get there? #NZvWI pic.twitter.com/mK9X8FwDHJ — ESPNcricinfo (@ESPNcricinfo) November 16, 2025

इस रोमांचक मुकाबले में वेस्टइंडीज के कप्तान शाई होप ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. टॉस गवांने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम का आगाज निराशाजनक रहा और महज 24 रन के स्कोर पर टीम के दो बल्लेबाज पवेलियन लौट गए. इसके बाद डेवोन कॉनवे और डेरिल मिशेल ने मिलकर पारी को संभाला और टीम का स्कोर 91 रन तक लेकर गए.

पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड की टीम ने निर्धारित 50 ओवरों में सात विकेट खोकर 269 रन बनाए. न्यूजीलैंड की तरफ से डेरिल मिशेल ने सबसे ज्यादा 119 रनों की शानदार पारी खेली. इस बेहतरीन पारी के दौरान डेरिल मिशेल ने 118 गेंदों पर 12 चौके और दो छक्के लगाए. डेरिल मिशेल के अलावा डेवोन कॉनवे ने 49 रन बनाए.

दूसरी तरफ, वेस्टइंडीज की टीम को मैथ्यू फ़ोर्डे ने पहली बड़ी कामयाबी दिलाई. वेस्टइंडीज की ओर से जेडन सील्स ने सबसे ज्यादा तीन विकेट अपने नाम किए. जेडन सील्स के अलावा मैथ्यू फ़ोर्डे ने दो विकेट चटकाए. वेस्टइंडीज की टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए 50 ओवर में 270 रन बनाने हैं. दोनों टीमें यह मुकाबला जीतकर सीरीज में बढ़त हासिल करना चाहेगी.

पहली पारी का स्कोरकार्ड:

न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी: 269/7, 50 ओवर (डेवोन कॉनवे 49 रन, रचिन रवींद्र 4 रन, विल यंग 0 रन, डेरिल मिशेल 119 रन, टॉम लैथम 18 रन, माइकल ब्रेसवेल 35 रन, मिशेल सेंटनर 11 रन, जैकरी फॉल्क्स नाबाद रन और काइल जैमीसन नाबाद 1 रन.)

वेस्टइंडीज की गेंदबाजी: (मैथ्यू फ़ोर्डे 2 विकेट, जेडन सील्स 2 विकेट, जस्टिन ग्रीव्स 1 विकेट, रोस्टन चेज़ 1 विकेट).

नोट: न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.