NZ vs WI 3rd Test 2025 Day 5 Scorecard, Tea Break: आखिरी दिन के चाय ब्रेक तक पिछडी वेस्टइंडिज, न्यूज़ीलैंड को जीत के लिए 2 विकेट की दरकार

न्यूज़ीलैंड बनाम वेस्ट इंडीज़ (Photo Credit: X Formerly Twitter)

New Zealand National Cricket Team vs West Indies Cricket Team Match Scorecard: न्यूज़ीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम (NZ vs WI) के बीच तीन मैचों की टेस्ट सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला 18 दिसंबर से माउंट माउंगानुई (Mount Maunganui) के बे ओवल (Bay Oval) में खेला गया. तीसरे और निर्णायक मुकाबले में आख़िरी दिन का खेल बेहद रोमांचक मोड़ पर पहुंच गया है. इस टेस्ट मैच के पांचवें दिन दूसरे सत्र की समाप्ति तक वेस्टइंडीज़ की टीम दूसरी पारी में 76 ओवर में 8 विकेट खोकर 138 रन बना चुकी है और अब उसे जीत के लिए 28 ओवर में 324 रन की नामुमकिन सी चुनौती का सामना करना है. क्या आखिरी दिन वेस्टइंडीज बना पाएगी 419 रन या न्यूजीलैंड के गेंदबाज करेंगे कमाल? जानिए कब, कहां और कैसे देखें 5वें दिन लाइव प्रसारण

लक्ष्य का पीछा करने उतरी वेस्टइंडीज़ की टीम की हालत दूसरी पारी में शुरू से ही खराब रही. सलामी बल्लेबाज़ जॉन कैंपबेल ने 105 गेंदों में 16 रन बनाए, लेकिन वह लंबी पारी खेलने के बावजूद टीम को तेज़ शुरुआत नहीं दिला सके. ब्रैंडन किंग ने जरूर संघर्ष दिखाया और 96 गेंदों में 67 रन की पारी खेली, लेकिन उनके आउट होते ही वेस्टइंडीज़ की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा.

मध्यक्रम पूरी तरह फ्लॉप रहा. कावेम हॉज खाता खोले बिना आउट हुए, जबकि अनुभवी बल्लेबाज़ शाई होप सिर्फ 3 रन बनाकर एलबीडब्ल्यू हो गए. एलिक अथानाज़े, जस्टिन ग्रेव्स और कप्तान रोस्टन चेज़ भी दहाई का आंकड़ा पार नहीं कर सके. निचले क्रम में विकेटकीपर टेविन इमलाच 78 गेंदों में 15 रन बनाकर नाबाद हैं, जबकि एंडरसन फिलिप 28 गेंदों में 10 रन बनाकर उनका साथ दे रहे हैं.

न्यूज़ीलैंड की गेंदबाज़ी इस मैच की सबसे बड़ी कहानी रही. जैकब डफी ने शानदार लाइन-लेंथ के साथ 22 ओवर में 42 रन देकर 4 विकेट झटके. बाएं हाथ के स्पिनर एजाज़ पटेल ने कमाल का नियंत्रण दिखाते हुए 30 ओवर में सिर्फ 23 रन देकर 3 विकेट लिए, जिनमें कई बड़े नाम शामिल रहे। ग्लेन फिलिप्स ने भी एक अहम विकेट चटकाया.

मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाज़ी करने उतरी न्यूज़ीलैंड ने पहली पारी में 8 विकेट पर 575 रन बनाकर पारी घोषित की थी. इसके जवाब में वेस्टइंडीज की पहली पारी 306 रन पर सिमट गई. इसके बाद न्यूज़ीलैंड ने दूसरी पारी में 2 विकेट पर 420 रन बनाकर पारी घोषित कर दी और वेस्टइंडीज़ के सामने 462 रन का विशाल लक्ष्य रखा. मैच के मौजूदा हालात को देखते हुए न्यूज़ीलैंड पूरी तरह ड्राइविंग सीट पर है. वेस्टइंडीज़ को जीत के लिए तेज़ी से रन बनाने होंगे, लेकिन आठ विकेट गिर चुके हैं और रन रेट बेहद ज़्यादा है. ऐसे में यह मुकाबला अब लगभग न्यूज़ीलैंड की पकड़ में नजर आ रहा है और वे सीरीज़ में 2-0 की बढ़त के साथ ट्रॉफी अपने नाम करने की ओर बढ़ते दिख रहे हैं.