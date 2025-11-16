New Zealand vs West Indies, 1st ODI Match Scorecard: क्राइस्टचर्च में न्यूजीलैंड ने वेस्टइंडीज को 7 रनों से रौंदा, काइल जैमिसन ने की घातक गेंदबाजी; यहां देखें NZ बनाम WI मैच का स्कोरकार्ड

न्यूज़ीलैंड बनाम वेस्ट इंडीज़ (Photo Credit: X Formerly Twitter)

New Zealand National Cricket Team vs West Indies Cricket Team, 1st ODI Match 2025 Scorecard Update: न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे इंटरनेशनल सीरीज (ODI Series) का पहला मुकाबला आज यानी 16 नवंबर को खेला गया. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला क्राइस्टचर्च (Christchurch) के हेगली ओवल (Hagley Oval) में खेला गया. इस मुकाबले में न्यूजीलैंड की टीम ने वेस्टइंडीज को सात रनों से हरा दिया हैं. इसके साथ ही न्यूजीलैंड की टीम ने सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली हैं. अब दूसरे वनडे मुकाबले में न्यूजीलैंड की टीम सीरीज पर कब्जा करने के इरादे से मैदान में उतरेगी. जबकि, वेस्टइंडीज की टीम सीरीज में वापसी करना चाहेगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं. इस सीरीज में न्यूजीलैंड की अगुवाई मिशेल सैंटनर (Mitchell Santner) कर रहें हैं. जबकि, वेस्टइंडीज की कमान शाई होप (Shai Hope) के कंधों पर हैं. यह भी पढ़ें: Pakistan vs Sri Lanka, 3rd ODI Match Live Toss And Scorecard Update: रावलपिंडी में पाकिस्तान के कप्तान शाहीन अफरीदी ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी करने का किया फैसला; यहां देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड (New Zealand National Cricket Team vs West Indies Cricket Team Match Scorecard)

💚End of Match💚 The Blackcaps take the first ODI by seven runs! Kyle Jamieson with three wickets leading the way with the ball. #NZvWI pic.twitter.com/Rj8GjqFZA5 — Kiwi Cricket Kōrero (@KiwiCricketChat) November 16, 2025

इस रोमांचक मुकाबले में वेस्टइंडीज के कप्तान शाई होप ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. टॉस गवांने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम का आगाज निराशाजनक रहा और महज 24 रन के स्कोर पर टीम के दो बल्लेबाज पवेलियन लौट गए. इसके बाद डेवोन कॉनवे और डेरिल मिशेल ने मिलकर पारी को संभाला और टीम का स्कोर 91 रन तक लेकर गए.

पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड की टीम ने निर्धारित 50 ओवरों में सात विकेट खोकर 269 रन बनाए. न्यूजीलैंड की तरफ से डेरिल मिशेल ने सबसे ज्यादा 119 रनों की शानदार पारी खेली. इस बेहतरीन पारी के दौरान डेरिल मिशेल ने 118 गेंदों पर 12 चौके और दो छक्के लगाए. डेरिल मिशेल के अलावा डेवोन कॉनवे ने 49 रन बनाए.

दूसरी तरफ, वेस्टइंडीज की टीम को मैथ्यू फ़ोर्डे ने पहली बड़ी कामयाबी दिलाई. वेस्टइंडीज की ओर से जेडन सील्स ने सबसे ज्यादा तीन विकेट अपने नाम किए. जेडन सील्स के अलावा मैथ्यू फ़ोर्डे ने दो विकेट चटकाए. वेस्टइंडीज की टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए 50 ओवर में 270 रन बनाने थे.

बता दें कि लक्ष्य का पीछा करने उतरी वेस्टइंडीज की टीम का आगाज भी निराशाजनक रहा और महज 10 रन के स्कोर पर टीम को पहला बड़ा झटका लगा. वेस्टइंडीज की टीम 50 ओवर में छह विकेट खोकर महज 262 रन ही बना सकीं. वेस्टइंडीज की तरफ से शेरफेन रदरफोर्ड ने सबसे ज्यादा 55 रनों की धुआंधार पारी खेली. इस धमाकेदार पारी के दौरान शेरफेन रदरफोर्ड ने 61 गेंदों पर तीन चौके और तीन छक्के लगाए. शेरफेन रदरफोर्ड के अलावा जस्टिन ग्रीव्स ने 38 रन बटोरे.

वहीं, न्यूजीलैंड की टीम को काइल जैमिसन ने पहली बड़ी सफलता दिलाई. न्यूजीलैंड की ओर से काइल जैमिसन ने सबसे ज्यादा तीन विकेट अपने नाम किए. काइल जैमिसन के अलावा मैट हेनरी, जैकरी फॉल्क्स और मिशेल सैंटनर ने एक-एक विकेट चटकाए. दोनों टीमों के बीच सीरीज का दूसरा मुकाबला बुधवार यानी 19 नवंबर को नेपियर (Napier) के मैकलीन पार्क (McLean Park) में भारतीय समयानुसार सुबह 6:30 बजे से खेला जाएगा.

पहली पारी का स्कोरकार्ड:

न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी: 269/7, 50 ओवर (डेवोन कॉनवे 49 रन, रचिन रवींद्र 4 रन, विल यंग 0 रन, डेरिल मिशेल 119 रन, टॉम लैथम 18 रन, माइकल ब्रेसवेल 35 रन, मिशेल सेंटनर 11 रन, जैकरी फॉल्क्स नाबाद रन और काइल जैमीसन नाबाद 1 रन.)

वेस्टइंडीज की गेंदबाजी: (मैथ्यू फ़ोर्डे 2 विकेट, जेडन सील्स 2 विकेट, जस्टिन ग्रीव्स 1 विकेट, रोस्टन चेज़ 1 विकेट).

दूसरी पारी का स्कोरकार्ड:

वेस्टइंडीज की बल्लेबाजी: 262/6, 50 ओवर (जॉन कैंपबेल 4 रन, एलिक अथानाज़ 29 रन, कीसी कार्टी 32 रन, शाई होप 37 रन, शेरफेन रदरफोर्ड 55 रन, रोस्टन चेज़ 16 रन, जस्टिन ग्रीव्स नाबाद 38 रन और रोमारियो शेफर्ड नाबाद 26 रन.)

न्यूजीलैंड की गेंदबाजी: (काइल जैमिसन 3 विकेट, मैट हेनरी 1 विकेट, जैकरी फॉल्क्स 1 विकेट और मिशेल सैंटनर 1 विकेट).

नोट: न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.