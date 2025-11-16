Pakistan vs Sri Lanka, 3rd ODI Match Live Toss And Scorecard Update: रावलपिंडी में पाकिस्तान के कप्तान शाहीन अफरीदी ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी करने का किया फैसला; यहां देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

पाकिस्तान बनाम दक्षिण अफ्रीका (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Pakistan National Cricket Team vs Sri Lanka National Cricket Team, 3rd ODI Match 2025 Live Toss And Scorecard Update: पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज (ODI Series) का तीसरा मुकाबला आज यानी 16 नवंबर को खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला रावलपिंडी (Rawalpindi) के रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम (Rawalpindi Cricket Stadium) में खेला जा रहा हैं. इस मैदान पर अब तक 29 वनडे मुकाबले खेले गए हैं जिसमें से 16 रन चेज़ और 12 रन डिफेंड करने वाली टीमों ने जीते हैं. यहां वनडे में पहली इनिंग का औसत स्कोर 245 रन रहा है. इस सीरीज में पाकिस्तान की कमान शाहीन अफरीदी (Shaheen Afridi) के कंधों पर हैं. जबकि, श्रीलंका की अगुवाई चरिथ असलंका (Charith Asalanka) कर रहे हैं. इस रोमांचक मुकाबले में पाकिस्तान के कप्तान शाहीन अफरीदी ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया हैं. आज के मुकाबले में दोनों टीमों इन धुरंधर खिलाड़ियों के साथ मैदान में उतर रहीं हैं. यह भी पढ़ें: Pakistan vs Sri Lanka, 3rd ODI Match Live Streaming In India: पाकिस्तान बनाम श्रीलंका के बीच आज खेला जाएगा तीसरा वनडे मुकाबला, यहां जानें भारत में कब, कहां और कैसे देखें लाइव प्रसारण

रावलपिंडी में पाकिस्तान ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी करने का किया फैसला (PAK vs SL 3rd ODI Live Toss Update)

दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (PAK vs SL 3rd ODI Playing XI)

पाकिस्तान: फखर जमान, हसीबुल्लाह खान, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान (विकेटकीपर), सलमान आगा, हुसैन तलत, फहीम अशरफ, मोहम्मद वसीम जूनियर, शाहीन अफरीदी (कप्तान), हारिस रऊफ, फैसल अकरम.

श्रीलंका: पथुम निसांका, कामिल मिशारा, कुसल मेंडिस (विकेटकीपर/कप्तान), सदीरा समरविक्रमा, पवन रथनायके, कामिंडु मेंडिस, जेनिथ लियानगे, प्रमोद मदुशन, महीश थीक्षाना, ईशान मलिंगा, जेफरी वेंडरसे.

पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड (Pakistan National Cricket Team vs Sri Lanka National Cricket Team Match Scorecard)

मौजूदा सीरीज का दूसरा मुकाबला भी रावलपिंडी के मैदान पर ही खेला गया था. इस मुकाबले में पाकिस्तान की टीम ने 48.2 ओवर में 289 रनों का लक्ष्य हासिल करके आठ विकेटो से शानदार जीत दर्ज की. इसी के साथ पाकिस्तान ने सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त हासिल की. ऐसे में अब पाकिस्तान की टीम सीरीज का आखिरी वनडे मुकाबला जीतकर श्रीलंका को व्हाइट वॉश करना चाहेगी, वहीं श्रीलंका की टीम की निगाहें ये मुकाबला जीतकर सीरीज को एक पॉजिटिव एंड देने पर टिकी होगी.

पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच खेली जा रही तीन मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मैच रावलपिंडी में खेला गया था. जहां पाकिस्तान ने शानदार खेल दिखाते हुए श्रीलंका को रोमांचक अंदाज में मात दी. जिसके बाद अब अगले मुकाबले के लिए दोनों ही टीमें तैयार हैं. पाकिस्तान की टीम से सैम अयूब और सलमान आगा स्टार प्लेयर्स हो सकते हैं जिन पर सभी की निगाहें रहेंगी. वहीं बात करें अगर श्रीलंका टीम की तो वानिन्दु हसरंगा और चर अपने प्रदर्शन से कमाल कर सकते हैं.

नोट: पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.