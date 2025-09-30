NEP vs WI 3rd T20I 2025 Sharjah Weather & Pitch Report: नेपाल बनाम वेस्टइंडीज तीसरे टी20 का खेल बिगाड़ेगी बारिश या खिलाड़ी बरसाएंगे रन? जानिए कैसा रहेगा शारजाह का मौसम और पिच रिपोर्ट

Sharjah Cricket Stadium(Credit:X/@IPL)

Nepal National Cricket Team vs West Indies Cricket Team Match Preview: नेपाल राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के बीच ऐतिहासिक टी20I सीरीज का तीसरा मुकाबला 30 सितंबर (मंगलवार) को यूएई के शारजाह क्रिकेट स्टेडियम (Sharjah Cricket Stadium) में खेला जाएगा. नेपाल ने भले ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ज्यादा अनुभव न जुटाया हो, लेकिन इस सीरीज में उन्होंने सबको चौंकाते हुए 2-0 की बढ़त हासिल कर ली है. दूसरे टी20 मुकाबले में नेपाल ने वेस्टइंडीज को 90 रनों से रौंद दिया. इस मैच में विकेटकीपर आसिफ शेख और सुनीप जोरा ने शानदार बल्लेबाजी कर टीम को 173 रनों के सशक्त स्कोर तक पहुंचाया. आसिफ शेख ने 68 रन बनाए जबकि सुनीप जोरा ने 63 रनों की पारी खेली. गेंदबाज़ी में आदिल अंसारी ने कमाल का प्रदर्शन करते हुए 4 विकेट झटके, वहीं कुशल भुर्तेल ने 3 विकेट अपने नाम किए. तीसरे टी20 में वेस्टइंडीज को हराकर इतिहास रचने उतरेगी नेपाल, जानिए कब, कहां और कैसे देखें लाइव प्रसारण

वेस्टइंडीज की खराब फॉर्म इस मुकाबले में भी जारी रही और वे सीरीज पहले ही गंवा चुके हैं. लक्ष्य का पीछा करने उतरी कैरेबियाई टीम मात्र 82 रनों पर सिमट गई. जेसन होल्डर 21 रन बनाकर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज़ रहे. स्थिति इतनी खराब रही कि वेस्टइंडीज के आठ बल्लेबाज़ दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू पाए. गेंदबाज़ी में अकील होसैन और काइल मेयर्स ने 2-2 विकेट जरूर लिए, लेकिन उनका यह प्रयास नाकाफी साबित हुआ. अब वेस्टइंडीज पर क्लीन स्वीप का खतरा मंडरा रहा है और वे इसे टालने के लिए अगले मुकाबले में पूरा दम झोंक देंगे.

शारजाह का मौसम रिपोर्ट(Sharjah Weather Report)

शारजाह में आज शाम नेपाल और वेस्ट इंडीज के बीच तीसरे T20I मैच के दौरान मौसम साफ और शुष्क रहने की उम्मीद है. मैच के समय तापमान 32-33 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा और खेल आगे बढ़ने के साथ यह 26-27 डिग्री तक गिर जाएगा. हवा की गति हल्की 8 किमी/घंटा रहेगी और आर्द्रता 37% से 67% के बीच रहने का अनुमान है. बारिश की कोई संभावना नहीं है, जिससे मैच में किसी प्रकार की बाधा की उम्मीद नहीं है.

शारजाह क्रिकेट स्टेडियम की पिच रिपोर्ट(SharjahCricket Stadium Report)

शारजाह क्रिकेट स्टेडियम की पिच पारंपरिक रूप से धीमी और स्पिनरों के अनुकूल मानी जाती है. पहली पारी में बल्लेबाजी करना आसान होता है लेकिन मैच आगे बढ़ने के साथ पिच धीमी हो जाती है और बल्लेबाजी चुनौतीपूर्ण हो जाती है. पिछले मैचों के आंकड़े बताते हैं कि स्पिनरों को यहां काफी मदद मिलती है. हाल के 5 T20 मैचों में स्पिनरों ने 46 विकेट लिए जबकि तेज गेंदबाजों ने केवल 20 विकेट लिए हैं. टॉस जीतने वाली टीम पहले बल्लेबाजी करना पसंद करेगी क्योंकि 160+ का स्कोर यहां जीत के लिए पर्याप्त माना जाता है.