NEP vs SCO 6th T20I Tri-Series 2025 Preview: नेपाल बनाम स्कॉटलैंड टी20 ट्राई सीरीज के 6ठे मैच से पहले जानिए हेड-टू-हेड रिकॉर्ड्स, मिनी बैटल्स और लाइव स्ट्रीमिंग समेत सभी डिटेल्स

नेपाल बनाम स्कॉटलैंड (Photo Credits: File Photo)

Nepal National Cricket Team vs Scotland National Cricket Team Preview: नेपाल राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम स्कॉटलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच स्कॉटलैंड टी20आई त्रिकोणीय श्रृंखला(Scotland T20I Tri-Series)2025 का 6ठा मुकाबला 20 जून(शुक्रवार) को ग्लासगो (Glasgow ) के टिटवुड(Titwood) में खेला जाएगा. इस ट्राई सीरीज में कुल छह मुकाबले खेले जाएंगे. यह सीरीज आधिकारिक रूप से नीदरलैंड्स और नेपाल का स्कॉटलैंड दौरा 2025 के नाम से जानी जाती है, जिसमें तीन देशों स्कॉटलैंड, नीदरलैंड्स और नेपाल के बीच रोमांचक मुकाबले खेले जा रहे हैं. दोनों टीमें आज का मुकाबला जीतकर दो अंक हासिल करना चाहेगी. स्कॉटलैंड और नेपाल के बीच आज खेला जाएगा रोमांचक मुकाबला, यहां जानें भारत में कब, कहां और कैसे उठाए लाइव मुकाबले का लुफ्त

टी20 में स्कॉटलैंड बनाम नेपाल हेड टू हेड रिकॉर्ड (SCO vs NEP Head To Head Record): स्कॉटलैंड बनाम नेपाल के बीच अब तक 13 टी20 इंटरनेशनल मुकाबला खेला गया हैं. इस दौरान स्कॉटलैंड की टीम का पड़ला भारी रहा हैं. स्कॉटलैंड की टीम ने छह मुकाबले अपने नाम किए हैं. जबकि, नेपाल की टीम को भी छह मैच में जीत मिली हैं. वहीं, एक मैच का कोई परिणाम नहीं निकला हैं. ऐसे में दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकता हैं.

नेपाल बनाम स्कॉटलैंड टी20 ट्राई सीरीज 2025 का 5वें मैच के लिए मुख्य खिलाड़ी(NEP vs SCO Key Players To Watch Out): कुशल भुर्टेल, रोहित पौडेल, संदीप लामिछाने, जॉर्ज मुन्से, माइकल लीस्क, जैस्पर डेविडसन ये कुछ ऐसे खिलाड़ी है जो मैच का रुख बदलना जानते है. जिनपर सबकी निगाहें रहेगी.

वैसे खिलाड़ी जो मिनी बैटल में एक दुसरे को कर सकते है परेशान(NEP vs SCO Mini Battle): नेपाल के स्टार बल्लेबाज़ रोहित पौडेल और स्कॉटलैंड के गेंदबाज जैस्पर डेविडसन के बीच की टक्कर रोमांचक हो सकती है. वहीं, संदीप लामिछाने और जॉर्ज मुन्से के बीच की भिड़ंत भी इस मुकाबले के नतीजे पर असर डाल सकती है. दोनों टीमों के पास कई प्रभावशाली युवा खिलाड़ियों के साथ संतुलित लाइनअप है.

नेपाल बनाम स्कॉटलैंड टी20 ट्राई सीरीज 2025 का 5वां मैच कब और कहां खेला जाएगा?

नेपाल राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम स्कॉटलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच स्कॉटलैंड टी20आई त्रिकोणीय श्रृंखला 2025 का 56ठा मुकाबला 20 जून(शुक्रवार) को ग्लासगो के टिटवुड में भारतीय समयानुसार शाम 07:30 बजे से खेला जाएगा. जिसका टॉस 07:00 PM को होगा.

नेपाल बनाम स्कॉटलैंड टी20 ट्राई सीरीज 2025 का 5वें मैच का लाइव टेलीकास्ट और लाइव स्ट्रीमिंग कहां और कैसे देखें?

नेपाल बनाम स्कॉटलैंड टी20 ट्राई सीरीज 2025 का 6ठा मैच का प्रसारण भारत में टीवी पर नहीं होगा, हालांकि क्रिकेट फैंस मैच की लाइव स्ट्रीमिंग फैनकोड ऐप पर देख सकेंगे. जिसे फैंस मुकाबले का लाइव स्ट्रीमिंग स्मार्ट टीवी, स्मार्टफ़ोन, टैब समेत अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर देख सकते हैं.

नेपाल बनाम स्कॉटलैंड टी20 ट्राई सीरीज 2025 का 5वें मैच की संभावित प्लेइंग इलेवन

नेपाल राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: कुशल भुर्टेल, लोकेश बम, अनिल साह (विकेटकीपर), रोहित पौडेल (कप्तान), दीपेंद्र सिंह ऐरी, बसीर अहमद, किरण थगुन्ना, रूपेश सिंह, करण केसी, संदीप लामिछाने, ललित राजबंशी

स्कॉटलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: ब्रैंडन मैकमुलेन, फिनेले मैक्रेथ, जॉर्ज मुन्से, मैथ्यू क्रॉस (कप्तान और विकेटकीपर), माइकल लीस्क, क्रिस्टोफर मैकब्राइड, मार्क वॉट, जैक जार्विस, लियाम नेलर, सफयान शरीफ, जैस्पर डेविडसन