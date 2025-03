NAM vs NED, ICC CWC League 2 2025 59th Match Scorecard: रोमांचक मुकाबले में नामीबिया ने नीदरलैंड को दिया 149 रनों का टारगेट, गेंदबाजों ने मचाया कोहराम; यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

Namibia National Cricket Team vs Netherlands National Cricket Team, ICC CWC League 2 2025 59th Match Scorecard: आईसीसी क्रिकेट विश्व कप लीग टू(ICC Cricket World Cup League Two) 2023-27 का 59 मुकाबला आज यानी 13 मार्च को नामीबिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम नीदरलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला विंडहोक (Windhoek) के वांडरर्स क्रिकेट ग्राउंड (Wanderers Cricket Ground) में खेला जा रहा हैं. इस सीरीज में नामीबिया की अगुवाई गेरहार्ड इरास्मस (Gerhard Erasmus) कर रहे हैं. वहीं, नीदरलैंड की कमान स्कॉट एडवर्ड्स (Scott Edwards) के हाथों में हैं. NAM vs NED, ICC CWC League 2 2025 Live Toss & Scorecard: नामीबिया ने टॉस जीतकर किया बल्लेबाजी का फैसला, नीदरलैंड पहले करेगी गेंदबाजी, यहां देखिए प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

नामीबिया को इस मैच से पहले कनाडा के खिलाफ एक रोमांचक सुपर ओवर मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा था. नामीबिया को डकवर्थ-लुईस नियम (DLS) के तहत 39 ओवरों में 175 रनों का संशोधित लक्ष्य मिला था. गेरहार्ड इरास्मस की अगुवाई वाली टीम 39 ओवरों में 174 रनों पर सिमट गई, जिससे मुकाबला टाई हो गया. सुपर ओवर में नामीबिया ने सिर्फ 4 रन पर दोनों विकेट गंवा दिए, जिसे कनाडा ने महज तीन गेंदों में आसानी से हासिल कर लिया.

दूसरी ओर, नीदरलैंड्स का पिछला मुकाबला कनाडा के खिलाफ बारिश के कारण रद्द हो गया था. स्कॉट एडवर्ड्स की टीम अब तक 15 मैचों में 18 अंकों के साथ अंक तालिका में तीसरे स्थान पर है, जबकि नामीबिया 18 मैचों में 12 अंकों के साथ छठे स्थान पर है.

यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड:

📝 INNINGS BREAK

A brilliant bowling effort from The Netherlands sees Namibia bowled out for 148 in 44.5 overs! 🔥

✅ Kyle Klein – 3/14 (8.5)

✅ Aryan Dutt – 3/28 (9)

✅ Paul van Meekeren – 3/33 (9)

Now, time for the Dutch batters to chase it down! 🏏#NEDvNAM #CWCL2… pic.twitter.com/NH5o5VMAbq

