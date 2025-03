NAM vs NED, ICC CWC League 2 2025 Live Toss & Scorecard: नामीबिया ने टॉस जीतकर किया बल्लेबाजी का फैसला, नीदरलैंड पहले करेगी गेंदबाजी, यहां देखिए प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

Namibia national cricket team vs Netherlands national cricket team Match Scorecard: नामीबिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम नीदरलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम आईसीसी क्रिकेट विश्व कप लीग टू(ICC Cricket World Cup League Two) 2023-27 का 59 मुकाबला 13 मार्च(गुरुवार) को विंडहोक(Windhoek) के वांडरर्स क्रिकेट ग्राउंड(Wanderers Cricket Ground) में खेला जा रहा हैं. नामीबिया के कप्तान गेरहार्ड इरास्मस ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया हैं. जिसके वजह से नीदरलैंड पहले गेंदबाजी करेगी. दोनों टीमों के बीच काटें की टक्कर होने की उम्मीद है, नीदरलैंड इस मुकाबले को जीत कर सीरीज की समापन करना चाहेगी, वही, नामीबिया भी कोई कसर नहीं छोड़ेगी. यह भी पढ़ें: आईसीसी क्रिकेट विश्व कप लीग 2 में नीदरलैंड और नामीबिया के बीच होगा रोमांचक मुकाबला, इन दिग्गजों के साथ बनाएं अपनी ड्रीम11 विनिंग फैंटेसी टीम

नामीबिया ने जीता टॉस

📝 Toss & Team Update

🪙 Namibia have won the toss and will BAT first

🔁 No changes for the Dutch XI.

✅ Bas de Leede plays his 50th ODI! 👏#NEDvNAM #CWCL2 #DutchCricket pic.twitter.com/dWCc65HPhf

— Netherlands Cricket Insider (@KNCBInsider) March 13, 2025