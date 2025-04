Multan Sultans vs Peshawar Zalmi, PSL 2025 9th Match Toss Update And Live Scorecard: पेशावर जाल्मी के कप्तान बाबर आज़म ने जीता टॉस, पहले बल्लेबाजी करने का किया फैसला; यहां देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

Multan Sultans vs Peshawar Zalmi, PSL 2025 9th Match Toss Update And Live Scorecard Update: पाकिस्तान सुपर लीग 2025 (PSL 10 या PSL X) का 9वां मुकाबला आज यानी 19 अप्रैल को पेशावर ज़ाल्मी बनाम मुल्तान सुल्तान्स के बीच खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला रावलपिंडी (Rawalpindi) के रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम (Rawalpindi Cricket Stadium) में खेला जा रहा हैं. दोनों टीमें अब तक टूर्नामेंट में एक भी जीत दर्ज नहीं कर पाई हैं और अंक तालिका में सबसे निचले पायदान पर हैं. पेशावर ज़ाल्मी को अपने पहले मैच में क्वेटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ हार मिली, वहीं दूसरे मुकाबले में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने उन्हें बुरी तरह हराया. इस रोमांचक मुकाबले में पेशावर जाल्मी के कप्तान बाबर आज़म ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया हैं. आज के मुकाबले में दोनों टीमें इन धुरंधर खिलाड़ियों के साथ मैदान में उतर रहीं हैं. यह भी पढ़ें: Gujarat Beat Delhi, TATA IPL 2025 35th Match Scorecard: अहमदाबाद में जोस बटलर की आंधी में उड़े दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाज, गुजरात टाइटंस ने 7 विकेट से जीता मुकाबला यहां देखें GT बनाम DC मैच का स्कोरकार्ड

पेशावर जाल्मी ने जीता टॉस, पहले बल्लेबाजी करने का किया फैसला

दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन पर एक नजर

मुल्तान सुल्तांस: मोहम्मद रिज़वान (विकेटकीपर/कप्तान), शाई होप, उस्मान खान, कामरान गुलाम, एश्टन टर्नर, माइकल ब्रेसवेल, इफ्तिखार अहमद, डेविड विली, उसामा मीर, आकिफ जावेद, उबैद शाह.

Toss 🚨

Peshawar Zalmi has won the toss and elected to bat first against Multan Sultans #PZvMS #MSvPZ #PZvsMS #MSvsPZ #BabarAzam #Rizwan#PSL2025 #PSLX #ApnaXHai pic.twitter.com/ykVu6oK5Zx

— Fourth Umpire (@UmpireFourth) April 19, 2025