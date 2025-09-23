Legendary Umpire Dickie Bird Dies: महान अंपायर डिकी बर्ड का 92 वर्ष की आयु में निधन, यॉर्कशायर काउंटी क्रिकेट क्लब ने दी जानकरी

क्रिकेट जगत को एक बड़ा धक्का लगा हैं. पूर्व अंपायर डिकी बर्ड का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया. डिकी बर्ड की मृत्यु का कारण बढ़ती उम्र की जटिलताओं के कारण माना जाता है. यॉर्कशायर क्रिकेट क्लब की घोषणा के अनुसार, बर्ड का उनके घर पर शांतिपूर्वक निधन हो गया. बर्ड ने 66 टेस्ट और 69 एकदिवसीय मैचों में अंपायरिंग की, जिसमें तीन विश्व कप फाइनल भी शामिल हैं. अपने क्रिकेट करियर में, बर्ड ने होम काउंटी यॉर्कशायर के लिए खेला, जिसके लिए उन्होंने 1956 में शीर्ष क्रम के बल्लेबाज के रूप में अपना करियर शुरू किया और बाद में यॉर्कशायर के अध्यक्ष के रूप में काम किया. क्रिकेट में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें 1986 में एमबीई और 2012 में ओबीई नियुक्त किया गया था.

डिकी बर्ड का निधन: