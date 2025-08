Kumar Dharmasena Video: लंदन में टीम इंडिया और इंग्लैंड के बीच पांचवें टेस्ट में हुई बड़ी बेईमानी? अंपायर ने DRS से पहले किया इशारा; देखें वायरल वीडियो

England National Cricket Team vs India National Cricket Team, 5th Test Match 2025 Day 2: इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज (Test Series) का पांचवां और आखिरी मुकाबला 31 जुलाई से खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला लंदन (London) के केनिंगटन ओवल (Kennington Oval) में खेला जा रहा हैं. चौथा टेस्ट मुकाबला ड्रा पर समाप्त हुआ था. इसके साथ ही इंग्लैंड की टीम सीरीज में 2-1 की बढ़त बनाई हुई हैं. इस रोमांचक मुकाबले में इंग्लैंड के कप्तान ओली पोप ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. पहले दिन का खेल ख़त्म होने तक टीम इंडिया ने 64 ओवर में चार विकेट खोकर 204 रन बना लिए थे. करुण नायर नाबाद 52 रन और वॉशिंगटन सुंदर नाबाद 19 रन बनाकर खेल रहे हैं. आज यानी 1 अगस्त को दूसरे दिन का खेल खेला जाएगा. इस बीच पांचवें टेस्ट मैच के दौरान श्रीलंका के अंपायर कुमार धर्मसेना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. कुमार धर्मसेना के ऊपर आरोप ये है कि उन्होंने इंग्लैंड के खिलाड़ियों को डीआरएस लेने से ठीक पहले इशारा करके क्रिकेट के नियमों का उल्लंघन किया है. अब फैंस अंपायर की निष्पक्षता पर सवाल उठा रहे हैं. यह भी पढ़ें: DPL 2025 Live Streaming In India: कल से शुरू हो रहा दिल्ली प्रीमियर लीग का महाकुंभ, एक क्लिक पर जानें मेगा टूर्नामेंट के लाइव स्ट्रीमिंग और टेलीकास्ट की पूरी जानकारी

जानें पूरा मामला

Experts react as #KumarDharmasena makes a lightning-quick LBW call on #SaiSudharsan ⚡

Did he judge it too quickly or just perfectly? 👀#ENGvIND 👉 5th TEST, DAY 1 | LIVE NOW on JioHotstar 👉 https://t.co/04PYjgM7su pic.twitter.com/LJuKFV5Own

— Star Sports (@StarSportsIndia) July 31, 2025