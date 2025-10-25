NZ vs ENG 1st ODI 2025, Mount Maunganui Weather & Pitch Report: न्यूजीलैंड बनाम इंग्लैड पहले वनडे मैच पर भी बारिश का साया? जानिए कैसा रहेगा माउंट माउंगानुई में मौसम और बे ओवल की पिच का मिजाज

बे ओवल, माउंट माउंगानुई (Photo Credit: X Formerly Twitter/BCCI)

New Zealand National Cricket Team vs England National Cricket Team Mount Maunganui Weather & Pitch Report: न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज़ का पहला मुकाबला 26 अक्टूबर (रविवार) को माउंट माउंगानुई(Mount Maunganui) के बे ओवल (Bay Oval) में खेला जाएगा. इंग्लैंड ने इससे पहले खेले गए टी20 सीरीज़ में 1-0 से जीत दर्ज की थी, जबकि पहला और तीसरा मुकाबला बारिश की वजह से रद्द हो गया था. अब वनडे सीरीज़ में दोनों टीमों के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिलेगा, जहां इंग्लैंड अपने गेंदबाजों को मौका देगा जबकि न्यूजीलैंड अपनी लय वापस पाने की कोशिश करेगा. न्यूजीलैंड बनाम इंग्लैड माउंट माउंगानुई वनडे मैच से पहले जानिए हेड टू हेड रिकार्ड्स, मिनी बैटल, स्ट्रीमिंग समेत सारे डिटेल्स

न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बीच अब तक 96 वनडे मुकाबले खेले जा चुके हैं, जिनमें न्यूजीलैंड ने 45 मैच जीते हैं जबकि इंग्लैंड ने 44 बार जीत दर्ज की है. 7 मुकाबले टाई या बिना नतीजे के समाप्त हुए हैं. यह आंकड़े दोनों टीमों की प्रतिस्पर्धा को दर्शाते हैं. न्यूजीलैंड के लिए अच्छी खबर यह है कि केन विलियमसन चोट से उबरकर टीम में वापसी कर रहे हैं. वह मार्च 2025 में खेले गए आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल के बाद पहली बार वनडे में उतरेंगे. इसके अलावा टॉम लैथम भी कंधे की चोट से उबरकर वापसी कर रहे हैं, जबकि मिशेल सैंटनर, जो पेट की चोट से जूझ रहे थे, टीम की कप्तानी करेंगे. ऑलराउंडर नाथन स्मिथ भी चोट से उबरकर टीम में शामिल हुए हैं.

माउंट मौंगनुई का मौसम रिपोर्ट: बादल छाए रहने की संभावना

26 अक्टूबर 2025 को माउंट मौंगनुई में NZ बनाम ENG के पहले वनडे के दौरान बादल छाए रहने की उम्मीद है, जहां दोपहर में अधिकतम तापमान लगभग 19°C रहेगा और आर्द्रता का स्तर 45-55% के बीच बना रहेगा. मैच के दौरान बारिश की कोई महत्वपूर्ण संभावना नहीं है, इसलिए पूरे 100 ओवरों का मुकाबला बिना किसी मौसम व्यवधान के संभव होना चाहिए. बादल वाली परिस्थितियां सीम गेंदबाजों को शुरुआती ओवरों में स्विंग लेने में मदद कर सकती हैं, जिससे तेज गेंदबाजों को फायदा मिल सकता है.

बे ओवल की पिच रिपोर्ट: बल्लेबाजों और तेज गेंदबाजों के लिए अनुकूल

माउंट मौंगनुई का बे ओवल एक संतुलित विकेट माना जाता है, जो आम तौर पर स्ट्रोक प्ले और उच्च स्कोरिंग वनडे मैचों के लिए अच्छा रहता है. यह सतह आमतौर पर बल्लेबाजों के पक्ष में रहती है क्योंकि यह समतल प्रकृति की होती है और आउटफील्ड तेज होता है. पहली पारी में 275-300 से ऊपर के स्कोर आम हैं. तेज गेंदबाज नई गेंद से शुरुआती उछाल और मूवमेंट का फायदा उठा सकते हैं, खासकर बादल वाली स्थितियों में, जबकि स्पिनरों को आमतौर पर कम टर्न मिलने के कारण सहायक भूमिका निभानी पड़ती है. इस मैदान पर चेज करने वाली टीमों ने भी सफलता हाई है, यहां खेले गए 12 ODI में से 6 मैच चेज करने वाली टीम ने जीते हैं, इसलिए टॉस से बहुत बड़ा रणनीतिक लाभ नहीं मिलता.