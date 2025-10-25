NZ vs ENG 1st ODI 2025 Preview: न्यूजीलैंड बनाम इंग्लैड माउंट माउंगानुई वनडे मैच से पहले जानिए हेड टू हेड रिकार्ड्स, मिनी बैटल, स्ट्रीमिंग समेत सारे डिटेल्स

New Zealand vs England(Photo Credit: X/@BLACKCAPS)

New Zealand National Cricket Team vs England National Cricket Team Match Preview: न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज़ का पहला मुकाबला 26 अक्टूबर (रविवार) को माउंट माउंगानुई(Mount Maunganui) के बे ओवल (Bay Oval) में खेला जाएगा. इंग्लैंड ने इससे पहले खेले गए टी20 सीरीज़ में 1-0 से जीत दर्ज की थी, जबकि पहला और तीसरा मुकाबला बारिश की वजह से रद्द हो गया था. अब वनडे सीरीज़ में दोनों टीमों के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिलेगा, जहां इंग्लैंड अपने गेंदबाजों को मौका देगा जबकि न्यूजीलैंड अपनी लय वापस पाने की कोशिश करेगा. विराट कोहली और रोहित शर्मा की जोड़ी ने रचा इतिहास, सचिन तेंदुलकर-राहुल द्रविड़ के इस खास रिकॉर्ड की बराबरी

न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बीच अब तक 96 वनडे मुकाबले खेले जा चुके हैं, जिनमें न्यूजीलैंड ने 45 मैच जीते हैं जबकि इंग्लैंड ने 44 बार जीत दर्ज की है. 7 मुकाबले टाई या बिना नतीजे के समाप्त हुए हैं. यह आंकड़े दोनों टीमों की प्रतिस्पर्धा को दर्शाते हैं. न्यूजीलैंड के लिए अच्छी खबर यह है कि केन विलियमसन चोट से उबरकर टीम में वापसी कर रहे हैं. वह मार्च 2025 में खेले गए आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल के बाद पहली बार वनडे में उतरेंगे. इसके अलावा टॉम लैथम भी कंधे की चोट से उबरकर वापसी कर रहे हैं, जबकि मिशेल सैंटनर, जो पेट की चोट से जूझ रहे थे, टीम की कप्तानी करेंगे. ऑलराउंडर नाथन स्मिथ भी चोट से उबरकर टीम में शामिल हुए हैं.

वनडे में न्यूजीलैंड बनाम इंग्लैंड हेड-टू-हेड रिकॉर्ड (NZ vs ENG Head to Head): न्यूजीलैंड और इंग्लैंड अब तक 96 एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैचों में आमने-सामने आ चुके हैं. इसमें न्यूजीलैंड ने 45 मैच जीते हैं, जबकि इंग्लैंड ने 44 मुकाबलों में जीत दर्ज की है. 7 मैच टाई या बिना किसी परिणाम के समाप्त हुए हैं. वनडे में न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बीच मुकाबले हमेशा रोमांचक रहे हैं, और इस बार दोनों टीमों की मौजूदा फॉर्म दर्शकों के लिए कड़ी टक्कर पेश करेगी.

न्यूजीलैंड बनाम इंग्लैंड पहले वनडे 2025 के प्रमुख खिलाड़ी (NZ vs ENG Key Players To Watch Out): केन विलियमसन लंबे समय बाद वापसी कर रहे हैं और इंग्लैंड के खिलाफ उनका औसत 47 के आसपास है. इंग्लैंड के प्रमुख गेंदबाज आदिल रशीद ने पिछली सीरीज़ में 4 विकेट लेकर बेहतरीन प्रदर्शन किया था. हैरी ब्रूक हाल ही में टी20 सीरीज़ में अर्धशतक लगाया था और शानदार फॉर्म में हैं. रचिन रविंद्र, सैम करन, मैट हेनरी इस मुकाबले में सबसे अहम खिलाड़ी साबित हो सकते हैं.

वैसे खिलाड़ी जो मिनी बैटल में एक-दूसरे को कर सकते हैं परेशान (NZ vs ENG Mini Battle): न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैंटनर और इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रुक की टक्कर रोमांचक होगी। साथ ही रचिन रविंद्र बनाम सैम करन की भिड़ंत भी मैच का रुख बदल सकती है.

न्यूजीलैंड बनाम इंग्लैंड पहले वनडे 2025 मैच कब और कहां आयोजित किया जाएगा?

न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच पहला वनडे मुकाबला 26 अक्टूबर (रविवार) को माउंट माउंगानुई (Mount Maunganui) के बे ओवल (Bay Oval) में भारतीय समयानुसार सुबह 6:30 AM बजे से खेला जाएगा.

न्यूजीलैंड बनाम इंग्लैंड पहले वनडे 2025 मैच का लाइव टेलीकास्ट और स्ट्रीमिंग ऑनलाइन कहां और कैसे देखें?

न्यूजीलैंड बनाम इंग्लैंड वनडे सीरीज़ 2025 का आधिकारिक प्रसारण अधिकार सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क (Sony Sports Network) के पास है. दर्शक इस मुकाबले का सीधा प्रसारण Sony Sports चैनलों पर देख सकते हैं. वहीं, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग SonyLIV ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी.

न्यूजीलैंड की संभावित प्लेइंग इलेवन (New Zealand Likely Playing XI): डेवोन कॉनवे, केन विलियमसन, डैरिल मिशेल, रचिन रविंद्र, मार्क चैपमैन, माइकल ब्रेसवेल, टॉम लैथम (विकेटकीपर), मिशेल सैंटनर (कप्तान), मैट हेनरी, विल यंग, जैकब डफी

इंग्लैंड की संभावित प्लेइंग इलेवन (England Likely Playing XI): फिल सॉल्ट, जोस बटलर (विकेटकीपर), जैकब बेटेल, हैरी ब्रूक (कप्तान), टॉम बैंटन, सैम करन, जॉर्डन कॉक्स, ब्राइडन कार्स, लियाम डॉसन, आदिल रशीद, ल्यूक वुड