Ireland vs West Indies 2nd ODI Match Scorecard: आयरलैंड और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा वनडे हुआ रद्द, बारिश ने मैच में डाला खलल; यहां देखें IRE बनाम WI मैच का स्कोरकार्ड

IRE vs WI (pHOTO: @windiescricket/x)

Ireland National Cricket Team vs West Indies Cricket Team, 2nd ODI Match 2025 Scorecard Update: आयरलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज (ODI Series) का दूसरा मुकाबला आज यानी 23 मई को खेला गया. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला डबलिन (Dublin) के दी विलेज ग्राउंड (The Village Ground) में खेला गया. दूसरा वनडे मुकाबला बारिश की वजह से रद्द कर दिया गया हैं. इसके साथ ही आयरलैंड की टीम ने इस सीरीज में 1-0 की बढ़त बनाई हुई हैं. अब आयरलैंड की टीम तीसरा मुकाबला जीतकर सीरीज पर कब्जा करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी. दूसरी तरफ, वेस्टइंडीज की टीम सीरीज में वापसी करना चाहेगी. इस सीरीज में आयरलैंड की अगुवाई पॉल स्टर्लिंग (Paul Stirling) कर रहे हैं. जबकि, वेस्टइंडीज की कमान शाइ होप (Shai Hope) के कंधों पर हैं. यह भी पढ़ें: Ireland vs West Indies 2nd ODI Match 1st Inning Scorecard: वेस्टइंडीज ने आयरलैंड के सामने रखा 353 रनों का टारगेट, कीसी कार्टी ने खेली शानदार शतकीय पारी; यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

पहले वनडे मुकाबले में वेस्टइंडीज के कप्तान शाई होप ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. टॉस गवांने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी आयरलैंड की टीम ने निर्धारित 50 ओवरों में छह विकेट खोकर रन बनाए. वेस्टइंडीज की टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए 50 ओवर में 304 रन बनाने थे. लक्ष्य का पीछा करने उतरी वेस्टइंडीज की पूरी टीम 34.1 ओवर में महज 179 रन बनाकर सिमट गई.

आयरलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम मैच का लाइव स्कोरकार्ड:

The rain spoils the party and forces an early end to the contest. 🏏#IREvWI | #MenInMaroon pic.twitter.com/uJosL7QaEX — Windies Cricket (@windiescricket) May 23, 2025

इस रोमांचक मुकाबले में आयरलैंड के कप्तान पॉल स्टर्लिंग ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. टॉस गवांने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी वेस्टइंडीज की टीम का आगाज निराशाजनक रहा और महज 46 रन के स्कोर पर टीम के दोनों सलामी बल्लेबाज पवेलियन लौट गए. इसके बाद केसी कैटी और शाई होप ने मिलकर पारी को संभाला और टीम का स्कोर 125 रन के पार लेकर गए.

पहले बल्लेबाजी करते हुए वेस्टइंडीज की टीम ने निर्धारित 50 ओवरों में आठ विकेट खोकर 352 रन बनाए. वेस्टइंडीज की तरफ से कीसी कार्टी ने सबसे ज्यादा 102 रनों की शानदार पारी खेली. इस बेहतरीन पारी के दौरान कीसी कार्टी ने 109 गेंदों पर 13 चौका और एक छक्का लगाए. कीसी कार्टी के अलावा मैथ्यू फोर्ड ने 58 रन बनाए.

दूसरी तरफ, आयरलैंड की टीम को बैरी मैक्कार्थी ने पहली बड़ी कामयाबी दिलाई. आयरलैंड की ओर से लियाम मैक्कार्थी ने सबसे ज्यादा तीन विकेट अपने नाम किए. लियाम मैक्कार्थी के अलावा बैरी मैक्कार्थी और जोशुआ लिटिल ने विकेट चटकाए. आयरलैंड की टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए 50 ओवर में 353 रन बनाने थे. बारिश के कारण दूसरी पारी में एक भी गेंद नहीं डाली गई और मैच को रद्द कर दिया गया. सीरीज का तीसरा और निर्णायक मुकाबला रविवार यानी 25 मई को डबलिन के कैसल एवेन्यू में भारतीय समयानुसार दोपहर 3:15 बजे से खेला जाएगा.

पहली पारी का स्कोरकार्ड:

वेस्टइंडीज की बल्लेबाजी: 352/8, 50 ओवर (ब्रैंडन किंग 8 रन, एविन लुईस 20 रन, कीसी कार्टी 102 रन, शाई होप 49 रन, अमीर जंगू 13 रन, जस्टिन ग्रीव्स रन, रोस्टन चेज़ 24 रन, मैथ्यू फोर्ड 58 रन, गुडाकेश मोती रन, अल्ज़ारी जोसेफ रन और जेडेन सील्स रन.)

आयरलैंड की गेंदबाजी: (बैरी मैक्कार्थी 2 विकेट, जोशुआ लिटिल 2 विकेट, लियाम मैक्कार्थी 3 विकेट, जॉर्ज डॉकरेल 1 विकेट).

दूसरी पारी का स्कोरकार्ड:

बारिश के चलते दूसरी पारी में एक भी गेंद नहीं डाली गई.