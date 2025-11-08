IND vs AUS 5th T20I 2025 Toss & Live Scorecard: ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर टीम इंडिया को दिया पहले बल्लेबाजी का न्योता, देखें दोनों टीम की प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

India National Cricket Team vs Australia National Cricket Team Match Scorecard: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज (IND vs AUS T20I Series) का पांचवां और आखिरी मुकाबला ब्रिसबेन (Brisbane) के द गाबा (The Gabba) स्टेडियम में खेला जा रहा हैं. जिसमें ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के कप्तान मिशेल मार्श ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया हैं. वही, टीम इंडिया को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया हैं. भारत फिलहाल सीरीज में 2-1 की बढ़त बनाए हुए है. कैरारा ओवल (Carrara Oval) में खेले गए पिछले मुकाबले में टीम इंडिया ने 48 रनों से जीत हासिल कर सीरीज में अपना दबदबा कायम रखा था. अब रोहित शर्मा की अगुवाई में भारतीय टीम पांचवां टी20 जीतकर 3-1 से सीरीज अपने नाम करना चाहेगी. क्या फ्री डिश पर उपलब्ध होगा भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया पांचवें टी20 का लाइव टेलीकास्ट? जानिए कैसे देखें दूरदर्शन के टीवी चैनल पर प्रसारण
ऑस्ट्रेलिया ने जीता टॉस
🚨 Toss 🚨#TeamIndia have been put in to bat first.
Updates ▶️ https://t.co/V6p4wdCkz1#AUSvIND pic.twitter.com/CiQl1fU7cC
— BCCI (@BCCI) November 8, 2025
देखें दोनों टीम की प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड
भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), रिंकू सिंह, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), वाशिंगटन सुंदर, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रित बुमराह
5th T20I. Australia XI: M.Marsh (c), M.Short, J.Inglis (wk), T.David, J.Philippe, M.Stoinis, G.Maxwell, B.Dwarshuis, X.Bartlett, N.Ellis, A.Zampa https://t.co/V6p4wdCkz1 #TeamIndia #AUSvIND #5thT20I
— BCCI (@BCCI) November 8, 2025
ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: मिशेल मार्श (कप्तान), मैथ्यू शॉर्ट, जोश इंग्लिस (विकेटकीपर), टिम डेविड, जोश फिलिप, मार्कस स्टोइनिस, ग्लेन मैक्सवेल, बेन द्वारशुइस, जेवियर बार्टलेट, नाथन एलिस, एडम ज़म्पा
5th T20I. India XI: A.Sharma, S.Gill, S.Yadav (c), R.Singh, A.Patel, W.Sundar, J.Sharma (wk), S.Dube, A.Singh, V.Chakaravarthy, J.Bumrah https://t.co/V6p4wdCkz1 #TeamIndia #AUSvIND #5thT20I
— BCCI (@BCCI) November 8, 2025
भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड
भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया टी20 सीरी़ज 2025 का आधिकारिक प्रसारण अधिकार जियोस्टार स्पोर्टस नेटवर्क के पास हैं. प्रशंसक स्टार स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स18 चैनलों पर विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल मैच का सीधा प्रसारण देख सकते हैं. इसके अलावा, डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार भी जियोस्टार नेटवर्क के पास हैं.